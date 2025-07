Das hat sich bei den sechs COC-Klubs in der Kreisliga B Staffel 8, die vom Kreis Rhein/Ahr geleitet wird, in der Sommerpause getan:

Sechs der nur noch zehn B-Klasse-Mannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell (Bremm II, Strimmig, Peterswald, Blankenrath II spielen in der B Staffel 14) haben ihre Heimat in der Kreisliga B Staffel 8, die vom Fußballkreis Rhein/Ahr geleitet wird. Zum Eifeler COC-Sextett um Laubach II, der neuen SG Brohlbachtal, Eifelhöhe, Ulmen, Auderath und Illerich gesellen sich in der 13-köpfigen B Staffel 8 die fünf „MYK-Klubs“ TuS Mayen II, TuS Hausen, SG Weiler/Boos, FSG Vordereifel Kirchwald, SG Maifeld-Elztal II sowie die beiden Kreis–Ahrweiler-Vereine Hocheifel Adenau und Ahrtal Hönningen. Die Saison beginnt in der B Staffel 8 am 8. August. Der Blick auf die Transferaktivitäten der sechs COC-Mannschaften:

SG Auderath/Alflen

Der in die Eifel gezogene Vorderhunsrücker Björn Laux, der früher für Emmelshausen und Karbach spielte und zuletzt für B-Klässler Viertäler Oberwesel II verantwortlich gewesen war, komplettiert das Trainerduo mit Patrick Fischer, nachdem Dominic Hülsemann nicht mehr zur Verfügung steht. Auch auf dem Spielfeld gibt es Bewegung: Mit Simon Janiszewski (TuS Daun) konnte ein Neuzugang gewonnen werden. Dagegen verlässt Tobias Burghammer den Verein und schließt sich dem A-Klässler SV Binningen an.

SG Brohlbachtal Hambuch/Brohl/Kaifenheim/Düngenheim/Urmersbach

Die neue Spielgemeinschaft Brohlbachtal (Düngenheim/Urmersbach stieß dazu) hat mit Rückkehrer Tom Johann sicherlich den „größten Fisch“ an Land gezogen. Der Offensivmann spielte die vergangenen beiden Jahre beim Bezirksligisten TuS Mayen. Dazu rückt Felix Hetger aus der A-Jugend des JFV Schieferland zu den Senioren auf. Mit Marc Rinneburger, Julian Hammes und Tom Caspari ist ein Trio des neuen SG-Partners Düngenheim/Urmersbach fest in der ersten Mannschaft der Brohlbachtaler eingeplant. Einziger Abgang ist Torwart Lars Weber, der seine Laufbahn beendet hat.

SG Eifelhöhe Büchel/Faid/Weiler-Gevenich

Trainer Tobias Stephan begrüßt zahlreichen Zugänge aus dem Juniorenbereich – darunter Jordy Pauly, Niels Braun, Alexander Dapper, Lukas Jakobs, André Bamberg und Emil Risser aus der eigenen JSG. Auch Jannis Bleidt und Joshua Ludwig (beide JFV Vulkaneifel) sowie Ilias Hoffstadt (JSG Cochem) machen ihre ersten Schritte im Seniorenbereich bei der SG Eifelhöhe. Externe Verstärkungen sind Lukas Risswig (Spvgg Cochem) und Ulf Kaiser (Boppard). Demgegenüber stehen aber auch einige Abgänge: Markus Probstfeld und Florian Hüttig beenden ihre Karrieren, Kilian Meyer zieht es nach Berlin, Diego Rivas kehrt in seine Heimat nach El Salvador zurück und Alexander Regnier wird Spielertrainer der C-Klasse-Reserve.

i Der in die Eifel gezogene Björn Laux, der früher für Emmelshausen und Karbach spielte und zuletzt Viertäler Oberwesel II trainierte, coacht zusammen mit Patrick Fischer ab der neuen Saison die SG Auderath/Alflen in der B Staffel 8. Christian Kiefer. Christian

SG Illerich/Landkern

Beim Aufsteiger hängen gleich acht Spieler ihre Schuhe an den Nagel: Yannik Kluwig, Heiko Schlich, Kevin Schuster, Christopher und Jan Gerhartz, Felix Schaden, Sebastian Krämer sowie Christian Loew hören auf. Auf der Zugangsseite setzt Trainer Christopher Marx auf Niklas Diensberg, Tim Krämer und Lukas van Moerbeeck, die alle vom SV Masburg kommen. Dazu rückt Matti Heibel aus der eigenen Jugend auf.

SV Laubach II

Mit Fynn Lescher, Max Hüging, Theier Jannick und Marlon Rössel stoßen gleich vier A-Jugendliche zum Team. Zudem kommt Sebastian Müllen vom TuS Mayen II, während Dawid Koczyba berufsbedingt aus der ersten in die zweite Mannschaft rückt. Dem stehen folgende Abgänge gegenüber: Tobias Hanke und Kan Aklan beenden ihre Laufbahn, Tim Göbel und Stefan Arend stehen nur noch als Standby-Spieler zur Verfügung bei der Rheinlandliga-Reserve.

SV Ulmen

Nach nur einem Jahr im Kreisoberhaus ist der SV Ulmen wieder zurück in der B-Klasse. Mit Janne-Luis Biel, Salim Derweesh Delsos, Jonas Esper, Noel Michels, Maxim Schejermann und Phil Weiss rücken ein halbes Dutzend A-Junioren zu den Senioren auf. Den Verein verlassen hat Julian Rodarius (DJK Müllenbach), dazu spielen Jonas Kettel, Jan Specht und Marcel Kremer nur noch in der zweiten Mannschaft und Finn Dörenberg legt eine Pause ein. Seine Laufbahn beendet hat Phillip Grammlich.

B Staffel 8: Die ersten drei Spieltage im Überblick

1. Spieltag (8.-10. August): SG Ahrtal Hönningen – SG Auderath/Alflen, SG Weiler/Boos – SG Eifelhöhe Büchel/Faid/Weiler-Gevenich, TuS Mayen II – SG Illerich/Landkern, TuS Hausen – SG Hocheifel Adenau, SV Ulmen – SG Maifeld-Elztal II, SG Brohlbachtal Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Düngenheim/Urmersbach – FSG Vordereifel Kirchwald. Spielfrei: SV Laubach II.

2. Spieltag (15.-17. August): Kirchwald – Laubach II, Maifeld-Elztal II – Brohlbachtal, Eifelhöhe – Ulmen, Hocheifel – Weiler, Auderath – Hausen, Illerich – Ahrtal. Spielfrei: Mayen II.

3. Spieltag (22.-24. August): Ahrtal – Mayen II, Weiler – Auderath, Hausen – Illerich, Ulmen – Hocheifel, Laubach II – Maifeld-Elztal II, Brohlbachtal – Eifelhöhe. Spielfrei: Kirchwald.