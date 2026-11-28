Helden aus der zweiten Reihe Toi ist seit 24 Jahren die gute Seele des SV Meudt Moritz Hannappel 28.11.2026, 12:30 Uhr

i Im Mittelpunkt steht sie nicht so gerne, ein Lächeln hat sie für ihre Gäste dafür aber immer parat: Toi Rubel ist seit 2002 die Pächterin der Rot-Weiss-Klause des SV Meudt. Yannic Zerfas/SV Meudt

Nach dem Fußball gemütlich im Sportlerheim gesellig zusammensitzen? Das ist heutzutage eher die Ausnahme, nicht mehr die Regel. In Meudt ist die Rot-Weiss-Klause eine willkommene Anlaufstelle. Sie ist aber viel mehr als das – auch dank der Pächterin.

„Auf Eggi, ja?“, hallt eine helle, ja fast schon gellende Stimme an diesem Sonntag im November vor fast genau 20 Jahren durch die Rot-Weiss-Klause in Meudt. Ein zehnjähriger Knirps, dem die Schweißperlen trotz klirrender Kälte von der Stirn tropft, weil er vorher auf dem angrenzenden Hartplatz das Ballhochhalten trainiert und immer und immer wieder seinen Fußball aufs leere Tor geschossen hat, nimmt auf einem Barhocker gerade einen kräftigen ...







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