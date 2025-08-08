Der TuS Weinähr ist wieder da: Die Kicker aus der kleinen Gemeinde im Gelbachtal dürften in der Staffel 5 zu den Farbtupfern gehören. Die Absteiger aus der A-Klasse gehören zum engsten Kreis der Aufstiegsanwärter.

Mit Ausnahme der SG Elbert/Horbach II sind die Mannschaften aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der Fußball-Kreisliga B5 unter sich. Der erste Spieltag der mit Spannung erwarteten Runde geht mit einer Ausnahme am Sonntag über die Bühne. Die Partie des TuS Singhofen bei eben jener SG Elbert II wird erst am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr in Welschneudorf ausgetragen.

SG Altendiez/Gückingen II – SG Mühlbachtal II (So., 12.15 Uhr, in Gückingen). Vor den ersten Garnituren stehen sich auch die Reserven der beiden Spielgemeinschaften gegenüber. Die Gäste aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg haben dabei den kleinen Vorteil, dass sie schon besser aufeinander abgestimmt sein müssten als die Neu-Kombinierten aus der Diezer Kante. Beim Team von Marcel Heibel und Paul Doss dürfte zwar noch nicht ein Rädchen ins andere greifen, aber beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen im Kreispokal gegen den SV Braubach wurden schon positive Ansätze deutlich, die das Potenzial des B-Teams vom Lahnblick und dem Königstein aufzeigten. Die Kicker vom Blauen Ländchen, die nach dem Aufrücken von Stefan Göttsching zum A-Liga-Team unter den Fittichen von Dirk Lüddemann und Rolf Bruchhäuser stehen, wollen den zehnten Rang aus der Vorsaison verbessern. Die Generalprobe ließ sich beim 6:0-Testspielsieg gegen Wisper Lorch sehr gut an.

Marco Müllers Elf ringt um mehr Balance

SG Rheinhöhen II – TuS Weinähr (So., 12.15 Uhr, in Dahlheim). Mit gespannter Vorfreude meldet sich der TuS nach siebenjähriger Abwesenheit in der B-Klasse zurück. Mit dem neuem Trainer Luca Kunkler, einigen jungen Neuzugängen, aber auch bekannten Gesichtern zählt für die Kicker aus der kleinen Gemeinde im Gelbachtal nichts anderes als der Klassenverbleib. Dazu gilt es zwei Konkurrenten hinter sich zu lassen. Die Gastgeber hatten sich im Vorjahr der Gefahrenzone ferngehalten und peilen auch heuer sichere Gefilde an. Dazu gilt es unbedingt, die Zahl der Gegentreffer markant zu reduzieren. 2024/25 kassierte die zweite Welle der Vereinigten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath 91 Tore, während sich die Offensive (72 Mal gaben die Angreifer den gegnerischen Keepern das Nachsehen) sehen lassen konnte. Mal schauen, ob den Schützlingen von Marco Müller diesmal eine bessere Balance gelingt...

Sportfreunde Bad Ems – TuS Niederneisen (So., 14.30 Uhr). Nach dem überraschenden Absturz aus dem Oberhaus gehen die Kurstädter das Unternehmen B-Klasse zwar mit der gebotenen Demut an, dennoch aber werden die Schützlinge von Süleyman Düzce alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder ins Oberhaus zurückzukehren und den „Betriebsunfall“ zu beheben. Dass Favoriten jedoch das begehrte Aufstiegsticket gewöhnlich nicht auf dem silbernen Tablett dargereicht wird, sondern sie gnadenlos gejagt werden, weiß auch die TuS Niederneisen genau. Beim Team von Ken Rauner und Ewald Viehmann redet im dritten Jahr nach dem Abstieg zwar keiner vom Titel, aber mit personellen Ergänzungen hat man sich garantiert mehr vorgenommen als der magere achte Platz im Vorjahr. Im Silberaustadion steht gleich eine Bewährungsprobe für die Grün-Weißen von der unteren Aar an.

Torfabrik hofft auch auf stabilere Defensive

SG Aar-Einrich – FSV Welterod (So., 14.30 Uhr, in Hahnstätten). Nach dem Wechsel auf der Trainerbank der Kombinierten aus Allendorf, Berghausen und Hahnstätten – Steffen Popp hörte auf und wird vom Duo Andreas Weyl/Steffen Jung beerbt – nehmen die Gastgeber den nächsten Anlauf, um endlich aus der B-Klasse rauszukommen. Doch die Konkurrenz ist nicht zuletzt angesichts dreier A-Liga-Absteiger groß. Immerhin dürfte auf dem Weg nach oben nicht wieder ein Team aus dem Westerwaldkreis im Weg stehen. Die SG-Fans hoffen, dass sich ihre Elf ähnlich torhungrig zeigt wie in der abgelaufenen Spielzeit, als die Offensive bei stattlichen 144 Treffern Angst und Schrecken verbreitete. Dennoch reichte es nicht zum Happy End, da sich die Konkurrenz von der TuS Burgschwalbach II und der SG Unterwesterwald als konstanter erwies und kaum Ausrutscher leistete. Zum Auftakt gegen den Gast aus der Vogtei hoffen Weyl und Jung auf eine wesentlich stabilere personelle Lage als zuletzt beim 1:10-Debakel im Rheinlandpokal gegen Bezirksligist SG St. Katharinen-Vettelschoss, als die Ausfälle nicht zu kompensieren waren. Der FSV Welterod hat den erfahrenen Wiesbadener Karl Stern (zuletzt TuS Kemel) als neuen Trainer verpflichtet, mit dem ein Platz in der erweiterten Spitzengruppe angepeilt wird.

SG Nievern/Arzbach – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II (So., 14.30 Uhr, in Arzbach). Dass man sich in einer Saison mindestens zweimal begegnet, ist klar. Dass es aber binnen einer Woche zu zwei Aufeinandertreffen kommt, ist dann doch eher ungewöhnlich. Nach ihrem Kräftemessen im Kreispokal am vergangenen Sonntag in Bornich kommt es bereits sieben Tage an den Arzbacher Burgwiesen später zur Neuauflage der Partie, in der es dann um Meisterschaftspunkte geht. Die BoReiBo-Reserve will es dabei besser machen als bei der jüngsten 0:2-Niederlage. Die neu formierten Gastgeber, denen als Nachrücker die Rückstufung in die unterste Klasse doch erspart blieb, will unter der Federführung des Duos Michael Reibel und Timo Hoffmeyer die Chance nutzen, sich mittelfristig wieder für anspruchsvollere sportliche Aufgaben zu empfehlen. Da käme ein Heimsieg als Starthilfe gerade recht.

TuS Nassau – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 15.30 Uhr). Beide Teams werden von der Konkurrenz zum engsten Kreis der Titelanwärter gezählt. Dementsprechendes Gewicht ist den am Sonntagnachmittag im Sportzentrum zu vergebenen drei Punkten beizumessen. Wie der Gast vom Flecken, der monatelang ohne den in Ghana weilenden Torjäger Felix Wick auskommen muss, die in Überzahl erlittene 2:6-Pokalschlappe gegen die Sportfreunde Bad Ems verdaut hat, wird sich am Sonntag beim Spitzenspiel zeigen. In einem auf Augenhöhe zu erwartenden Duell dürfte sich derjenige am Ende durchsetzen, der die bessere Tagesform gepaart mit der größeren Galligkeit auf den Platz bringt.