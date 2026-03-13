Im Sommer geht es für Herdorfs Spielertrainer zurück ins südliche Siegerland. Vorher will er aber mit seinem aktuellen Team die weiteren Schritte in Richtung direkten Wiederaufstieg gehen. Auf der Kaufmannshalde spielt man endlich auf Grün um Punkte.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Themen bestimmen im Vorfeld des 17. Spieltages in der Kreisliga B1. Zum einen verkündete Liga-Spitzenreiter und Meisterschaftsfavorit SG Herdorf in dieser Woche den Abschied von Spielertrainer Tim Zimmermann zur kommenden Saison. Zum anderen freut sich der TuS Bitzen auf das erste Pflichtspiel auf dem neu verlegten Kunstrasenplatz in der Kaufmannshalde.