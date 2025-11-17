Thisse-Gemmer entscheidet das Derby höchstpersönlich

Ein kleines Erfolgserlebnis im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B verbuchte die TuS Niederneisen mit dem respektablen 2:2 beim Nachbarn in Hahnstätten.
Die ersten Verfolger des pausierenden B5-Spitzenreiters Bad Ems haben ihre Aufgaben bewältigt. Die TuS Niederneisen erkämpfte sich im Derby einen Punkt.SG Elbert/Horbach II – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 0:0. „Da spielen wir mal hinten zu Null und treffen vorne die Kiste nicht“, so TuS-Trainer Jan Noppe, dessen Elf gleich viermal den Ball ans Gestänge der SG setzte.