Fußball-Kreisliga B5 Thisse-Gemmer entscheidet das Derby höchstpersönlich 17.11.2025, 11:37 Uhr

i Der Altendiezer Julian Groh (gelbes Trikot) spürt hier den Atem des Bogelers Melvin Maus. Am Ende teilten sich die beiden Reserven die Punkte am Königstein brüderlich. Andreas Hergenhahn

Ein kleines Erfolgserlebnis im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B verbuchte die TuS Niederneisen mit dem respektablen 2:2 beim Nachbarn in Hahnstätten.

Die ersten Verfolger des pausierenden B5-Spitzenreiters Bad Ems haben ihre Aufgaben bewältigt. Die TuS Niederneisen erkämpfte sich im Derby einen Punkt.SG Elbert/Horbach II – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 0:0. „Da spielen wir mal hinten zu Null und treffen vorne die Kiste nicht“, so TuS-Trainer Jan Noppe, dessen Elf gleich viermal den Ball ans Gestänge der SG setzte.







Artikel teilen

Artikel teilen