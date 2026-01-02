Neuer Trainer ab Sommer Tarek Petri übernimmt die Reserve der SG 06 Betzdorf Moritz Hannappel 02.01.2026, 13:03 Uhr

i Freuen sich, in Tarek Petri (Mitte) einen neuen Trainer für die Reserve der SG 06 Betzdorf begrüßen zu können: Fußballabteilungsleiter der Senioren, Andreas Wittek, sowie der 1. Vorsitzende Timo Unkel. Bodora/SG 06 Betzdorf

Die SG 06 Betzdorf setzt ab Sommer für die Reserve in Tarek Petri auf einen erfahrenen Trainer, der einen sportlichen Umbruch weiterentwickeln und auf die erfolgreiche Arbeit des langjährigen Duos aufbauen soll.

Nachdem bereits vor den Weihnachtsfeiertagen klar wurde, dass sich Bezirksligist SG 06 Betzdorf für die kommende Spielzeit nach einem neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie umschauen müssen, kündigten sie vor dem Jahreswechsel ebenso eine Veränderung auf der Trainerbank der Reserve, die in der Kreisliga B1 spielt, an.







