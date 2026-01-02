Tarek Petri übernimmt die Reserve der SG 06 Betzdorf

Die SG 06 Betzdorf setzt ab Sommer für die Reserve in Tarek Petri auf einen erfahrenen Trainer, der einen sportlichen Umbruch weiterentwickeln und auf die erfolgreiche Arbeit des langjährigen Duos aufbauen soll.
Nachdem bereits vor den Weihnachtsfeiertagen klar wurde, dass sich Bezirksligist SG 06 Betzdorf für die kommende Spielzeit nach einem neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie umschauen müssen, kündigten sie vor dem Jahreswechsel ebenso eine Veränderung auf der Trainerbank der Reserve, die in der Kreisliga B1 spielt, an.