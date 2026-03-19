Ungleiches Duell am 18. Spieltag in der B Staffel 9? Tabellenführer Urbar/Werlau empfängt Schlusslicht Untermosel II. Allerdings plagen den Ersten personelle Probleme – und der Letzte aus Kobern-Gondorf hat Oppenhausen (0:1) zuletzt fast geärgert.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rücken am 18. Spieltag der Aufstiegs- und der Abstiegskampf gleichermaßen in den Fokus, während die SG Ehrbachtal Ney an diesem Wochenende spielfrei hat. An der Tabellenspitze durchlebt Tabellenführer Urbar/Werlau keine einfache Phase.