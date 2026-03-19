Kreisliga B Staffel 9 Tabellenführer Urbar/Werlau plagen personelle Sorgen Nico Balthasar 19.03.2026, 13:48 Uhr

i Am Sonntag (14.45 Uhr) treffen auf dem Lauderter Hartplatz die SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (in Weiß mit Janis Weber) und Lokalrivale SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (von links mit Martin Gohres und Max Kunze) aufeinander. Das Hinspiel in Mörschbach verlor Laudert klar mit 1:5, ist momentan aber deutlich besser drauf als die Bezirksliga-Reserve. Christian Kiefer

Ungleiches Duell am 18. Spieltag in der B Staffel 9? Tabellenführer Urbar/Werlau empfängt Schlusslicht Untermosel II. Allerdings plagen den Ersten personelle Probleme – und der Letzte aus Kobern-Gondorf hat Oppenhausen (0:1) zuletzt fast geärgert.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rücken am 18. Spieltag der Aufstiegs- und der Abstiegskampf gleichermaßen in den Fokus, während die SG Ehrbachtal Ney an diesem Wochenende spielfrei hat. An der Tabellenspitze durchlebt Tabellenführer Urbar/Werlau keine einfache Phase.







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