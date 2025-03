Tabellenführer Gebhardshain strauchelt gegen Daaden

In der Fußball-Kreisliga B1 startete aus der Spitzenriege lediglich die SG Atzelgift/Nister mit einem Sieg nach der Winterpause. Tabellenführer SG Gebhardshainer Land punktete immerhin einfach, während die SG Honigessen/Katzwinkel ohne Punkte blieb und mit der SG Atzelgift die Plätze tauscht.

SG Betzdorf II – SG Honigsessen/Katzwinkel 3:0 (1:0). Bereits das Hinspiel gewannen die Betzdorfer mit 2:0, diesmal fiel der Sieg sogar noch um ein Tor höher aus. Angelos Porfyris legte bereits nach zehn Minuten den Grundstein für den Erfolg, mit dem 1:0 ging es auch in die Halbzeit. Nach rund einer Stunde traf Steven Weber ins eigene Tor (61.) und in der Schlussphase brachte Henry Belleflamme den Heimsieg in trockene Tücher. „Wir waren bissiger und wollten mehr, daher geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung und war verdient“, meinte Betzdorfs Coach Kevin Denter.

SSV Hattert – SV Niederfischbach II 7:0 (2:0). Im ersten Abschnitt hielt sich der Schaden für die Gäste noch in Grenzen. Zur Pause führte der SSV durch die Tore von Jannis Krätz (21.) und Jan Philipp Orthey (31.) „nur“ mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurden die Kräfteverhältnisse in der einseitigen Partie dann immer deutlicher. Erneut Krätz (46.), Yannick Buchner (62., 90.), Marius Mostert (63.) und Christopher Jung (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass Mostert zwischenzeitlich per Foulelfmeter an SV-Keeper Lukas Schmitt scheiterte (70.). Ohnehin war Schmitt bester Mann aufseiten der Gäste, er verhinderte mit etlichen guten Paraden eine noch deutlichere Niederlage.

Schlusslicht Kroppach verkürzt Rückstand

SG Niederhausen/Niedererbach – SG Offhausen/Herkersdorf/Harbach 2:0 (1:0). Mit dem Dreier überholt die SG Niederhausen den Gegner in der Tabelle. Reinhard Fuchs, neuer Trainer der Hausherren, musste auf einige Spieler verzichten, sah aber dennoch eine kämpferisch gute Leistung seiner Elf und bezeichnete den Sieg am Ende als verdient. Michael Bender traf kurz vor der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:0 (37.). Allerdings dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Karol Baginski mit dem zweiten Tor für die Entscheidung sorgte.

FSV Kroppach – SG Neitersen/Altenkirchen II 3:1 (1:1). Das Kellerduell entschied der FSV für sich und hat damit zwar zunächst weiter die Rote Laterne inne, der Rückstand auf die Bezirksliga-Reserve der SG beträgt aber nun nur noch einen Zähler. Der Nichtabstiegsplatz ist mit drei Punkten Rückstand ebenfalls wieder in Reichweite. Die Partie begann allerdings für die Gäste besser, Sebastian Bettgenhäuser traf zum 0:1 (8.). Philip Gehrer glich noch vor der Pause aus (33.). Als dann alles schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, schlug der FSV in der Schlussphase noch doppelt zu. Lukas Schischkowski (85.) und Lukas Bayer (90.) sorgten für den umjubelten Heimsieg.

Atzelgifts Torwart Finn Luis Morgenschweis hält „überragend“

SG Alsdorf/Kirchen/Wehbach – SG Atzelgift/Nister 0:1 (0:1). „Im Hinspiel war Atzelgift besser und wir am Ende der Sieger, diesmal war es andersherum“, sagte Alsdorfs Trainer Robin Stockschläder. Aufgrund der Torchancen hätte seine Elf zur Pause führen müssen. „Da hat deren Torhüter (Finn Luis Morgenschweis, Anm. d. Red.) überragend gehalten“ so Stockschläder. Stattdessen führten die Gäste durch den frühen Treffer von Felix Mockenhaupt (9.). Und die knappe Führung hatte bis zum Schlusspfiff Bestand, denn im zweiten Abschnitt neutralisierten sich die beiden Mannschaften über weite Strecken. „Aufgrund der ersten Hälfte wäre wenigstens ein Remis, wenn nicht sogar mehr, drin gewesen“, haderte Stockschläder.

SV Adler Derschen – TuS Bitzen 1:1 (1:1). Die Zuschauer sahen eine Partie auf überschaubarem Niveau mit wenigen fußballerischen Höhepunkten. Beide Treffer fielen kurz vor der Pause. Max Rötzel brachte den TuS nach vierzig Minuten in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Nick Groß per Foulelfmeter aus (45.+1). Da die Gäste im ersten Durchgang etwas mehr vom Spiel hatte und die Adler im zweiten Abschnitt etwas aktiver waren, ging die Punkteteilung letztlich auch in Ordnung.

Zwei Tore und zwei Rote Karten in Fensdorf

SG Gebhardshainer Land – Sportfreunde Daaden 1:1 (1:0). Der Tabellenführer war im ersten Abschnitt leicht überlegen, die Gäste standen defensiv aber gut. Lediglich einmal war die Sportfreunde-Abwehr unachtsam und dies nutzte Robin Stockschlaeder zum 1:0 (38.). Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann immer hektischer. Weitere Möglichkeiten gab es hüben wir drüben, es fiel aber nur noch ein Tor – und zwar für die Sportfreunde. Felix Jung glich nach einer Stunde aus (60.). In der Schlussphase sah zuerst SG-Akteur Thilo Stinner nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (83.), fünf Minuten später ließ sich Daadens Meik Minnerop dann ebenfalls zu einer solchen hinreißen und folgte Stinner in die Kabine (88.). So endete die Partie sowohl personell als auch punktetechnisch ausgeglichen.