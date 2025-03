Am zweiten Spieltag nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B 8 wird es spannend an der Tabellenspitze. Die SG Dernau/Mayschoß will die Spitzenposition gegen die ambitionierte SG Ahrtal Insul verteidigen. Der TuS Kottenheim ist in Lauerstellung und hat das Derby gegen den TuS Mayen II vor der Brust. Die SG Walporzheim/Bachem will am Spitzentrio dranbleiben und hat Heimrecht gegen die SG Niederzissen/Wehr, die vergangene Woche schon Favorit Dernau/Mayschoß schreckte.

TuS Kottenheim – TuS Mayen II (Fr., 19.30 Uhr)

Erst neun Tage ist das letzte Derby zwischen den beiden Teams im Waldstadion her. Im Kreispokal-Viertelfinale setzten sich die Kottenheimer mit 9:8 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 4:4 gestanden. „Wir hatten Glück. Der Respekt voreinander ist groß. Mayen ist auch für die Liga ein absoluter Gradmesser. Und wir schauen nicht nach rechts und links. Der Blick geht nur auf uns, nichts anderes können wir beeinflussen“, sagt der Kottenheimer Spielertrainer David Schmitz, der mit seiner Mannschaft auf einen Punkt an Spitzenreiter Dernau/Mayschoß herangerückt ist. „Uns hat wohl eine verspätete Krankheitswelle erwischt. Eine Prognose ist schwer. Hoffentlich können wir wie im Pokal mithalten, vielleicht unter etwas anderen taktischen Voraussetzungen“, meint Mayens Coach Michael Brodam.

SG Dernau/Mayschoß – SG Ahrtal Insul (Fr., 19.30 Uhr)

Der Tabellenführer erwartet den Drittplatzierten und hadert mit sich nach dem Auftaktremis gegen Niederzissen. „Wir werden ein anderes Gesicht zeigen müssen. Und auch wenn es nur die Kreisliga B ist, müssen wir mit dem Druck umgehen, den man als Spitzenreiter mit Ambitionen hat. Ahrtal wird sicherlich mitspielen. Man darf ein schönes, offenes Spitzenspiel erwarten“, sagt der Dernauer Trainer Michael Radermacher. Eike Creuzberg fehlt bei den Gastgebern weiterhin rotgesperrt. „Ein absolutes Spitzenspiel zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wollen auf einen Punkt ranrücken und dann sehen wir weiter. Es wird viele Chancen geben. Das erste Tor wird, bei den beiden starken Offensivreihen, wohl gar nicht entscheidend werden. Viel hängt auch von der Tagesform ab“, blickt Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann voraus.

SV Eintracht Mendig II – SV Oberzissen II (Sa., 17.30 Uhr)

„Wir haben die Gegebenheiten beim Auftakt gut angenommen, wurden gegen Inter, bei allem Respekt, aber auch wenig gefordert. Gegen Oberzissen erwarten wir nun einen anderen Gegner, der mit vielen Rückkehrern eine neue Qualität hat. Und anscheinend stimmt dort die Spannung nach dem Sieg im ersten Spiel“, erklärt der Mendiger Trainer Steven Brandt. Und SVO-Co-Trainer Florian Perk bestätigt: „Wir sind auf Aufholjagd und können eigentlich nur gewinnen. Es ist ein langer Weg, aber der Auftakt war ermutigend. Der Kampfgeist ist da, und das Selbstvertrauen hat sich gesteigert.“

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (So., 11.30 Uhr)

In der Winterpause wechselte Inter-Trainer Erol Sonay die Seiten, trainierte zuvor die SC-Reserve in der C-Klasse. Mit Sonay wechselten auch einige Akteure vom SC zu Inter, besondere Vorzeichen also. „Wir wollen einfach ein klares Ergebnis, das ist unser Anspruch. Ich mahne aber zur Vorsicht und dazu, dieses Spiel mit dem nötigen Ernst anzugehen“, sagt SC-Coach Mirco Walser, der umstellen muss. Cemal Ochs erlitt in der Vorwoche einen Mittelfußbruch und fällt aus. Im Tor wird Winterneuzugang Marc-André Vey sein Debüt geben.

SV Kripp – SG Westum/Löhndorf II (So., 14.30 Uhr)

„Wenn man ehrlich ist, geht es wohl für beide Seiten um nicht allzu viel. Aber wir sind mit Platz sieben nicht zufrieden, wollen ein paar Plätze noch gutmachen. Und Kripp ist sicherlich auch besser, als es der Tabellenplatz aktuell aussagt“, meint der Westumer Trainer Martin Münch. „Wir wollen endlich wieder Tore schießen. Die Einstellung letzte Woche war in Ordnung, es fehlt einfach an der Konsequenz im Abschluss“, sagt der Kripper Coach Mario Brötz.

SG Walporzheim/Bachem – SG Niederzissen/Wehr (So., 14.30 Uhr)

„Das 1:1 der Niederzissener gegen den Tabellenführer ist uns eine Warnung. Wir müssen verstärkt über die Flügel kommen. Der 3:2-Hinspielsieg war eines unserer besten Spiele, in dem wir aber auch viel haben liegenlassen“, sagt der Walporzheimer Trainer Lars Huther. „Wieder ein schwerer Gegner. Wie letzte Woche sind wir, mit kleinem Kader, in der Außenseiterrolle“, stapelt Niederzissens Trainer Bernd Hartung tief.

Grafschafter SG II – TuS Oberwinter II (So., 12 Uhr)

Die GSG-Reserve bekommt zur neuen Saison ein neues Trainerduo. Nach vielen Jahren in der Verantwortung möchte Trainer Bernhard Zöllner eine Pause. „Ich bin kürzlich Vater geworden und der Entschluss ist über die letzten Wochen gereift, zumal auch mein Co-Trainer Christian Wagner aus den gleichen Gründen kürzertreten will. Es ist zunächst als Pause angedacht, für ein Jahr auf jeden Fall. Was danach passiert, weiß ich aber aktuell noch überhaupt nicht“, erklärt Zöllner. Neuer Coach bei der GSG wird Tim Herrscher (aktuell JSG Unterahr), Co-Trainer wird Raphael Rößel (zuletzt Spieler bei der GSG). Beide mussten ihre Laufbahn verletzungsbedingt vorzeitig beenden. „Vorher wollen wir die Saison mit Anstand und einigen Erfolgen beenden. Gegen Oberwinter entscheidet die Tagesform“, schätzt Zöllner. „Wir wollen endlich mal wieder Punkte aus der Grafschaft mitnehmen und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird“, meint TuS-Trainer Dennis Karpp.