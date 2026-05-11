Knapper Sieg gegen SG Basalt SV Weidenhahn gewinnt Kellerduell und ist gerettet Leon Böckling, Max Buchmayer 11.05.2026, 11:09 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga B2 dürfen die Fußballer des SV Weidenhahn aufatmen. So sind nur noch drei Teams in der „Verlosung“ um den vorletzten Platz, der den Abstieg bedeutet. Der Kampf um Platz ein ist ebenfalls noch nicht entschieden.

Die beiden Topteams SSV Hattert und SG Lasterbach Elsoff marschieren weiter gleichauf an der Spitze der Kreisliga B2. Ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft wird damit immer wahrscheinlicher. Der Aufstieg ist beiden Teams ohnehin schon sicher. Durch seinen Sieg im Kellerduell gegen die SG Basalt ist der SV Weidenhahn gerettet.







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