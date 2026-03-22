Kreisliga B Staffel 14 SV Strimmig macht Riesenschritt in Richtung Aufstieg Nico Balthasar 22.03.2026, 19:51 Uhr

i Paul Reisberger (rechts) markierte das 3:0 für den SV Strimmig beim klaren 4:0-Sieg im Spitzenspiel in Buch bei der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz. Strimmig hat als Tabellenzweiter nun einen großen Vorsprung auf die Verfolger und kann anfangen, für die A-Klasse zu planen. B&P Schmitt

Gonzerath und auch Strimmig können anfangen, für die A-Klasse planen. Der Vorsprung des Spitzenduos auf Rang drei ist nach dem Strimmiger 4:0 in Buch riesengroß.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 überschlugen sich am 18. Spieltag vor allem in Peterswald die Ereignisse, wo der FC beim 3:3 gegen Kastellaun/Uhler eine tolle Aufholjagd hinlegte. An der Tabellenspitze dürfte nach dem Strimmiger 4:0 bei der SG Bell die ersten beiden Plätze an den makellosen Spitzenreiter Gonzerath (hatte spielfrei) und an den Zweiten Strimmig (nun zwölf Punkte Vorsprung auf Rang drei) vergeben sein.







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