Nach Meister Gonzerath steigt auch Vizemeister Strimmig in die A-Klasse auf. Im Tabellenkeller stehen mit Baldenau und Longkamp die Absteiger fest. Damit sind alle Entscheidungen in der B Staffel 14 schon zwei Spieltage vor Saisonende gefallen.
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Aufstiegsjubel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14: Am 24. Spieltag machte nach Meister SV Gonzerath auch der Tabellenzweite SV Strimmig den Sprung in die A-Klasse über die Quotientenregelung der punktbesten Vizemeister (13 der 15 B-Klasse-Zweiten gehen hoch) perfekt.