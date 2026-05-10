Kreisliga B Staffel 14 SV Strimmig kehrt nach 19 Jahren in die A-Klasse zurück Nico Balthasar 10.05.2026, 18:36 Uhr

i Der Moment des Abpfiffs: Trainer David Angsten (rechts) und seine Mannen vom SV Strimmig schreien ihre Freude nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SG Hunsrückhöhe heraus. Strimmig kehrt als Vizemeister nach 19 Jahren Abstinenz in die A-Klasse zurück. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nach Meister Gonzerath steigt auch Vizemeister Strimmig in die A-Klasse auf. Im Tabellenkeller stehen mit Baldenau und Longkamp die Absteiger fest. Damit sind alle Entscheidungen in der B Staffel 14 schon zwei Spieltage vor Saisonende gefallen.

Aufstiegsjubel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14: Am 24. Spieltag machte nach Meister SV Gonzerath auch der Tabellenzweite SV Strimmig den Sprung in die A-Klasse über die Quotientenregelung der punktbesten Vizemeister (13 der 15 B-Klasse-Zweiten gehen hoch) perfekt.







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