SV Rengsdorf geht mit offener Rechnung ins Topspiel

Baut der SV Rengsdorf seinen Vorsprung an der Spitze der Kreisliga B3 aus? Mit einem Sieg bei der SG Ellingen II würde zumindest ein Verfolger distanziert – und zugleich eine offene Rechnung aus einem anderen Wettbewerb beglichen.

Von Freitag bis Sonntag geht es für die Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um Punkte.

Nach drei Niederlagen in Folge geht die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II als Außenseiter in das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Spfr Schönstein (So.