Baut der SV Rengsdorf seinen Vorsprung an der Spitze der Kreisliga B3 aus? Mit einem Sieg bei der SG Ellingen II würde zumindest ein Verfolger distanziert – und zugleich eine offene Rechnung aus einem anderen Wettbewerb beglichen.
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Von Freitag bis Sonntag geht es für die Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um Punkte.B1: Nach drei Niederlagen in Folge geht die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II als Außenseiter in das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Spfr Schönstein (So.