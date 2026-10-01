Spitzenreiter bei Ellingen II
SV Rengsdorf geht mit offener Rechnung ins Topspiel
21 von 24 möglichen Punkten hat der SV Rengsdorf aus den ersten acht Spieltagen in der Kreisliga B3 mitgenommen. Jetzt geht es z
21 von 24 möglichen Punkten hat der SV Rengsdorf aus den ersten acht Spieltagen in der Kreisliga B3 mitgenommen. Jetzt geht es zum Topspiel gegen Ellingen II nach Straßenhaus.
Jörg Niebergall

Baut der SV Rengsdorf seinen Vorsprung an der Spitze der Kreisliga B3 aus? Mit einem Sieg bei der SG Ellingen II würde zumindest ein Verfolger distanziert – und zugleich eine offene Rechnung aus einem anderen Wettbewerb beglichen.

Lesezeit 2 Minuten
Von Freitag bis Sonntag geht es für die Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um Punkte.B1: Nach drei Niederlagen in Folge geht die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II als Außenseiter in das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Spfr Schönstein (So.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport