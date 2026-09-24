Tendenzen sind zu erkennen, aber auch in der achten Saisonwoche haben sich die Felder in den Kreisligen noch nicht richtig sortiert. In der B3 ist der SV Melsbach ein gutes Beispiel dafür, dass vielleicht doch noch mehr geht, als es zunächst schien.
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Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied rollt ab Freitagabend der Ball.Kreisliga B1: Nachdem die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II beim 4:6 gegen Harbach in der Schlussviertelstunde in Überzahl eine 4:3-Führung aus der Hand gegeben hat, steckt Spielertrainer Kevin Herrmann mit seinem Team als Zwölfter weiter im Keller fest.