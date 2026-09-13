SG Walporzheim siegt 2:1 SV Kripp trifft fünfmal gegen Remagen Lutz Klattenberg 13.09.2026, 19:50 Uhr

i Nils Meyer vom SV Kripp (links) im Duell mit Remagens Musztafa Apaydin. Schiri Cem Mete (Mitte) beobachtet die Szene genau. Martin Gausmann

Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga B7: Auch die SG Dernau/Mayschoß schenkt der Reserve von Ahrtal Insul gleich vier Treffer ein. Die SG Kempenich gerät zu Hause gegen Eich komplett unter die Räder.

In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 gab es in zwei Stadtduellen eindeutige Sieger. Der SV Kripp siegte beim SV Remagen mit 5:2. Der SC Rhein-Ahr Sinzig schickte die SG Westum/Löhndorf II mit einem 4:1 nach Hause. Die SG Walporzheim/Bachem bestätigte die Tabellenführung und gewann beim SV Oberzissen II mit 2:1.







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