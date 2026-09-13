SG Walporzheim siegt 2:1
SV Kripp trifft fünfmal gegen Remagen
Nils Meyer vom SV Kripp (links) im Duell mit Remagens Musztafa Apaydin. Schiri Cem Mete (Mitte) beobachtet die Szene genau.
Nils Meyer vom SV Kripp (links) im Duell mit Remagens Musztafa Apaydin. Schiri Cem Mete (Mitte) beobachtet die Szene genau.
Martin Gausmann

Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga B7: Auch die SG Dernau/Mayschoß schenkt der Reserve von Ahrtal Insul gleich vier Treffer ein. Die SG Kempenich gerät zu Hause gegen Eich komplett unter die Räder.

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In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 gab es in zwei Stadtduellen eindeutige Sieger. Der SV Kripp siegte beim SV Remagen mit 5:2. Der SC Rhein-Ahr Sinzig schickte die SG Westum/Löhndorf II mit einem 4:1 nach Hause. Die SG Walporzheim/Bachem bestätigte die Tabellenführung und gewann beim SV Oberzissen II mit 2:1.
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