Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga B7: Auch die SG Dernau/Mayschoß schenkt der Reserve von Ahrtal Insul gleich vier Treffer ein. Die SG Kempenich gerät zu Hause gegen Eich komplett unter die Räder.
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In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 gab es in zwei Stadtduellen eindeutige Sieger. Der SV Kripp siegte beim SV Remagen mit 5:2. Der SC Rhein-Ahr Sinzig schickte die SG Westum/Löhndorf II mit einem 4:1 nach Hause. Die SG Walporzheim/Bachem bestätigte die Tabellenführung und gewann beim SV Oberzissen II mit 2:1.