Fußball-Kreisliga B6 SV Braubach will am Sonntag unbedingt nachlegen Stefan Nink 17.04.2026, 11:24 Uhr

i Symbolbild dpa

Während die zweite Garnitur der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen das C-Liga-Ticket Iängst in der Tasche hat, kämpfen die beiden Nachbarn SV Braubach und RW Lahnstein weiter gegen das Abrutschen auf die unterste Ebene des Ligenspektrums.

Kann der SV Braubach im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga B6 weiter punkten? Das klärt sich am 21. Spieltag, der am Sonntag ausgetragen wird. Ein Dreier stünde derweil auch dem gefährdeten FSV RW Lahnstein gut zu Gesicht.FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FC Metternich III (So.







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