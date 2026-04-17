Während die zweite Garnitur der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen das C-Liga-Ticket Iängst in der Tasche hat, kämpfen die beiden Nachbarn SV Braubach und RW Lahnstein weiter gegen das Abrutschen auf die unterste Ebene des Ligenspektrums.
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Kann der SV Braubach im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga B6 weiter punkten? Das klärt sich am 21. Spieltag, der am Sonntag ausgetragen wird. Ein Dreier stünde derweil auch dem gefährdeten FSV RW Lahnstein gut zu Gesicht.FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FC Metternich III (So.