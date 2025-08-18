Jubel im Schatten der Marksburg: Der SC Braubach hat mit dem 3:0 gegen die FSV Osterspai II sein Punktekonto gefüttert, während beim Nachbarn von der Flussmündung die Null weiter an der falschen Stelle steht.

Tor- und punktlos: Der FSV RW Lahnstein steckt in der Fußball-Kreisliga B6 weiter in den Startblöcken. Eine erfolgreiche Heimpremiere legte hingegen der SV Braubach im Derby gegen Osterspais Zweite hin.

„In der zweiten Halbzeit haben wir es uns selbst etwas zu schwer gemacht und dem Gegner zu oft die Bälle in den Fuß gespielt.“

Braubachs Trainer Björn Schmitz

SV Braubach – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 3:0 (2:0). Der SVB war beim Nachbarschafts-Duell im heimischen Alten Gahnert gegen die zum Saisonauftakt siegreiche FSV-Reserve weitgehend Herr der Lage. „Wir haben das Geschehen bestimmt und zwei relativ frühe Tore erzielt“, resümierte der zufriedene Trainer Björn Schmitz. „In der zweiten Halbzeit haben wir es uns aber selbst etwas zu schwer gemacht und dem Gegner zu oft die Bälle in den Fuß gespielt.“ Sein Kollege Marcel Diesler räumte ein, dass seine Schützlinge keinen guten Tag erwischt hatten. Wir konnten zwar die Leistung des Rübenach-Spiels nicht bestätigen, nehmen aber die zweite Halbzeit mit in die kommende Aufgabe gegen Urbar.“ Schiedsrichter: Hans-Uwe Krämer. Tore: 1:0 Justin Jesch (18.), 2:0 Dominik Stein (25., Foulelfmeter), 3:0 Firat Beyaz (85.). Zuschauer: 75.

FSV RW Lahnstein – VfR Eintracht Koblenz 0:3 (0:2). Bedingt durch personelle Probleme musste FSV-Trainer Norman Stenzel gegen den Gast von der Karthause seine Viererkette neu formieren. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt“, attestierte Stenzel dem letztjährigen A-Ligisten von den Koblenzer Höhen eine klare Überlegenheit während der ersten 45 Minuten, die der VfR Eintracht in zwei Tore ummünzte.

Philip Bekker handelt sich die Ampel-Karte ein

Im zweiten Durchgang wurde es dann zwar zusehends besser, doch an Spannung mangelte es deswegen, weil die Lahnsteiner nichts aus mehreren gut herausgespielten Gelegenheiten machten. Zu allem Überfluss handelte sich Philip Bekker nach einer „dummen Aktion gegen den Torwart“ (O-Ton Stenzel) noch die Ampelkarte ein (86.) und wird seinem Team am kommenden Sonntag im nächsten Kracher gegen Titelaspirant FC Arzheim fehlen. Schiedsrichter: Niclas Kretschmann. Tore: 0:1 Martin Skiba (25.), 0:2, 0:3 beide Philipp Lange (36., 90.+1). Zuschauer: 85.