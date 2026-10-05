3:3 gegen Elberter Reserve
SV Braubach büßt im letzten Moment zwei Zähler ein
Spielertrainer Marcel Heibel (am Ball, im Duell mit Burgschwalbachs Sascha Bremenkamp) verbuchte zur Gückinger Kirmes drei Punkt
Spielertrainer Marcel Heibel (am Ball, im Duell mit Burgschwalbachs Sascha Bremenkamp) verbuchte zur Gückinger Kirmes drei Punkte mit der SG-Reserve.
Andreas Hergenhahn

Mit der 1:3-Schlappe im Kellerduell in Hahnstätten bei der SG Aar-Einrich verpasste es der TuS Singhofen sich etwas von den beiden Abstiegsplätzen abzusetzen. Die SG Rheinhöhen II wartet weiter auf den ersten Dreier der Saison.

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In Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B hat die FSV Osterspai/Kamp-Borrnhofen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Zähler ausgebaut, da sich die SG Unterwesterwald in Katzenelnbogen mit einem Remis begnügen musste. Die SG Aar-Einrich gewann unterdessen das Kellerduell gegen den TuS Singhofen.
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