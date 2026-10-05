Mit der 1:3-Schlappe im Kellerduell in Hahnstätten bei der SG Aar-Einrich verpasste es der TuS Singhofen sich etwas von den beiden Abstiegsplätzen abzusetzen. Die SG Rheinhöhen II wartet weiter auf den ersten Dreier der Saison.
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In Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B hat die FSV Osterspai/Kamp-Borrnhofen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Zähler ausgebaut, da sich die SG Unterwesterwald in Katzenelnbogen mit einem Remis begnügen musste. Die SG Aar-Einrich gewann unterdessen das Kellerduell gegen den TuS Singhofen.