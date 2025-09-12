In der Metternicher Kaul peilt der FSV RW Lahnstein am Sonntag im Idealfall den Sprung in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Kreisliga B6 an. Schlusslicht Osterspai II ist beim Primus VfR Koblenz gefordert.

Schnellstmöglich den Keller der Fußball-Kreisliga B6 verlassen: So lautet die Devise des Trios aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Doch das ist offenbar viel leichter gesagt als in die Tat umgesetzt.

FC Metternich III – FSV RW Lahnstein (So., 14.30 Uhr). Beim Tabellenvorletzten aus der Kaul gilt es für die Rot-Weißen, nach zwei Siegen ihre Mini-Serie auszuweiten. Die Stenzel-Elf ist gut drauf und will den Trend auch bei der Dritten der Germania bestätigen.

SV Braubach – FV Rübenach II (So., 14.30 Uhr). Im alten Gahnert zählt für den SV, bei dem bislang Aufwand und Ertrag in einem krassen Missverhältnis steht, gegen die Zweite vom Mühlenteich nur ein Sieg, um sich Richtung Mittelfeld orientieren zu können.

VfR Eintracht Koblenz – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II (So., 16.30 Uhr). Zu vorgerückter Stunde hat das zuletzt viermal leer ausgegangene Schlusslicht beim bisher unbefleckten Primus von der Karthause nichts zu verlieren.