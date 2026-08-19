Kreisliga B Staffel 9 SV Blankenrath II winkt Platz eins Nico Balthasar 19.08.2026, 10:00 Uhr

i Symbolfoto Fredrik von Erichsen. picture alliance/dpa

Weiter geht’s in der Kreisliga B Staffel 9 – und zwar am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Duell SV Blankenrath II gegen TuS Ellern.

Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 wird bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr mit der Begegnung SV Blankenrath II gegen den TuS Ellern eröffnet. Die weiteren sechs Partien gehen am Samstag und Sonntag über die Bühne. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen wollen die Gastgeber (3:3 gegen Laudert und am Sonntag 3:1-Sieger bei Hunsrück Mitte Buch) als Tabellenvierter nachlegen und zumindest bis Samstag vorübergehend ...







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