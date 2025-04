Die „Adler“ wollen in der Fußball-Kreisliga B1 alles dafür geben, um auch in der neuen Saison in eben jener Klasse weiter spielen zu dürfen.

Der SV Adler Derschen steckt mitten im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B1. Aktuell hat die Mannschaft von Spielertrainer Sören Trippler zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Gegen die direkten Konkurrenten der SG Offhausen und der SG Neitersen II verloren die „Adler“ in den letzten beiden Wochen. In Derschen will man auch über die Saison hinaus unbedingt weiter in der Kreisliga B bleiben. Das schwierige Restprogramm der Derschener startet am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten SG Atzelgift.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Die bisherige Saison ist aufgrund der Tabellensituation bisher nicht so zufriedenstellend für uns. Wir sind mit einem relativ kleinen Kader in die Saison gestartet, was die ganze Sache immer recht schwierig macht. Vor der Winterpause hatten wir eine gute Phase, in der wir eine Serie aus wichtigen Siegen und Unentschieden hingelegt haben.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Wir müssen vor allem konstanter in unseren Leistungen werden. Wir haben zu viele Ausreißer nach unten in unserem Spiel. Das ist uns davor die Jahre deutlich seltener passiert. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass die Truppe noch mal um einiges jünger geworden ist im Vergleich zum Vorjahr.

Was macht den SV Adler Derschen aus?

Wir sind einer der letzten kleinen eigenständigen Vereine in einem Dorf mit 500 Einwohnern. Bei uns ist alles sehr regional, wir haben nur Spieler aus der eigenen Umgebung. Es ist alles sehr familiär bei uns. Wir sind auch stolz darauf, dass wir in unserem kleinen Örtchen zwei Mannschaften stellen. Das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Das Verhältnis zwischen den beiden Mannschaften hat sich enorm verbessert, wir trainieren häufig zusammen und der Austausch ist klasse.

Wie groß sind die Abstiegssorgen? Wie realistisch ist es, in der Klasse zu verbleiben?

Die Abstiegssorgen sind auf jeden Fall da. Nach den Ergebnissen der letzten Wochen spricht das Momentum nicht für uns. Das muss man so klar sagen. In den nächsten fünf Spielen treffen wir nur auf Gegner von oben. Wir müssen jetzt versuchen, in den Spielen zu punkten, da wir es in den letzten beiden Wochen verpasst haben gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf was Zählbares mitzunehmen. Wir müssen versuchen, uns da jetzt rauszukämpfen. In der Mannschaft steckt definitiv mehr drin als das, was wir aktuell aufs Spielfeld bringen.

Vervollständigen Sie folgenden Satz: Wenn der SV Adler Derschen den Klassenverbleib schafft, werde ich...

...zufrieden meine Karriere beenden. Ich werde im Sommer aufhören. Aufgrund von Beruf und Familie werde ich fußballerisch erst mal gar nichts mehr machen. Das wär ein guter Abschluss, wenn ich mit dem Klassenverbleib zurücktreten könnte. An diesem Ziel werden wir weiter arbeiten. Wir wollen unbedingt in der B-Klasse bleiben.