Bis auf das 3:3 zwischen Blankenrath II und Hunsrückhöhe gab es am 20. Spieltag in der B Staffel 14 nur Heimsiege – unter anderem den von Gonzerath im Spitzenspiel gegen Strimmig.
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Der SV Gonzerath hat in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 auch in seinem 18. Spiel den 18. Sieg eingefahren und das Spitzenspiel gegen den Zweiten SV Strimmig knapp gewonnen. Noch maximal zwei Siege fehlen Gonzerath zum Titelgewinn. Im Tabellenkeller entledigte sich Peterswald aller Sorgen – und die SG Bremm II sorgte mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Dritten Kastellaun/Uhler für eine faustdicke Überraschung.