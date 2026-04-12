Kreisliga B Staffel 14 Strimmig zieht in Gonzerath ganz knapp den Kürzeren Nico Balthasar 12.04.2026, 18:41 Uhr

i Die SG Bremm II (in Rot) wehrte alle Angriffe des Tabellendritten Kastellaun/Uhler ab und gewann überraschend mit 2:1. Damit hat der Elfte Bremm II nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf. Holger Teusch

Bis auf das 3:3 zwischen Blankenrath II und Hunsrückhöhe gab es am 20. Spieltag in der B Staffel 14 nur Heimsiege – unter anderem den von Gonzerath im Spitzenspiel gegen Strimmig.

Der SV Gonzerath hat in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 auch in seinem 18. Spiel den 18. Sieg eingefahren und das Spitzenspiel gegen den Zweiten SV Strimmig knapp gewonnen. Noch maximal zwei Siege fehlen Gonzerath zum Titelgewinn. Im Tabellenkeller entledigte sich Peterswald aller Sorgen – und die SG Bremm II sorgte mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Dritten Kastellaun/Uhler für eine faustdicke Überraschung.







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