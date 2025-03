Zwei Derbys stehen am 17. Spieltag in der B Staffel 14 im Blickpunkt: Am Samstag empfängt der FC Peterswald-Löffelscheid die SG Hunsrückhöhe und am Sonntag der SV Strimmig den SV Blankenrath II.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steigt das Spitzenspiel des 17. Spieltags in Traben-Trarbach. Dort kann Verfolger SSV Ellenz-Poltersdorf einen Big Point im Aufstiegsrennen landen. Spitzenreiter Strimmig geht als klarer Favorit in sein Derby-Heimspiel gegen Blankenrath II, allerdings hat Trainer David Angsten Defizite bei seiner Elf erkannt. Die Partien im Überblick:

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Hunsrückhöhe (Sa., 17 Uhr). Die Gastgeber setzten den Start ins neue Jahr mit einem 1:4 bei der SG Baldenau gehörig in den Sand. Spielertrainer Lukas Emmel kann aber nur bedingt Besserung versprechen, denn sein Kader ist arg dezimiert. „Personell müssen wir improvisieren. Oder zaubern – keine Ahnung“, zuckt er mit den Schultern. Im Vorhinein etwas abschenken will er aber in keinem Fall. „In die Spiele, in die wir als vermeintlicher Underdog reingingen, haben wir in der Vergangenheit immer Kampfeswille bewiesen“, hofft Emmel vor dem Derby gegen den Vierten aus Bärenbach, Würrich, Belg und Hahn.

SV Strimmig – SV Blankenrath II (So., 14.30 Uhr). Strimmig ist Spitzenreiter, hat den Jahresauftakt 3:0 bei Zell II gewonnen und doch schlägt Coach David Angsten Alarm: „Wir haben durch die relativ schlechte Vorbereitung enorme Konditionsdefizite und zusätzlich kämpfen einige Spieler noch mit gesundheitlichen Nachwehen durch die fünfte Jahreszeit.“ Das Derby gegen die Blankenrather Reserve nimmt er daher alles andere als auf die leichte Schulter: „Ich gehe von einem sehr engen Spiel aus, bei dem die Mannschaft als Sieger vom Platz geht, die die größere Derby-Mentalität zeigt.“

DJK Morscheid – TuS Kirchberg III (So., 14.30 Uhr). Die Kirchberger Dritte benötigt als Vorletzter im Abstiegskampf weiter jeden Punkt, allerdings hadert auch Gäste-Coach Jürgen Kiefer mit der Personalsituation: „Wie es überall zu hören ist, sind auch bei uns viele krank. Ich habe noch keine Ahnung, welcher Kader mir zur Verfügung steht.“ Eine Vorbereitung auf das Spiel fand nicht statt, somit kann Kiefer auch keine rechte Einschätzung abgeben. „Die Trainingsbeteiligung diese Woche war so gut wie Null, am Donnerstag waren dann mal vier Spieler da. Ich muss abwarten“, berichtet er.

SG Dhrontal Haag II – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv (So., 14.30 Uhr, in Horath). Obwohl Jason Oetzel wahrscheinlich bis Mitte April wegen einer Knieverletzung ausfällt und der Einsatz von Louis Gaudenzi fraglich ist, bezeichnet Mont Royals Coach Johannes Röhl seinen Kader als „gut gefüllt“. Obwohl die Dhrontaler Reserve nur auf Rang zwölf liegt, gibt Röhl nichts auf die Platzierung: „Uns erwartet ein schweres Spiel. Gegner, Platzverhältnisse und alles andere müssen wir ausblenden. Die Tabelle sagt wie so oft nichts aus.“

FC Traben-Trarbach – SSV Ellenz-Poltersdorf (So., 14.30 Uhr). Traben-Trarbach führt die Heimtabelle an, in acht Spielen holte die Elf um Ex-Regionalliga-Kicker und 21-Tore-Stürmer Tim Eckstein sieben Siege und ein Remis. Für SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß macht genau das den Reiz aus: „Wir können die erste Mannschaft sein, die da gewinnt.“ Eckstein in den Griff zu bekommen, bezeichnet er als „große, aber nicht die einzige Stellschraube“, außerdem misst er dem deutlichen 5:2-Hinspielsieg keine große Bedeutung dabei. „Es wird nicht wieder so deutlich sein, sonst würden sie in der Tabelle nicht Fünfter sein“, so Schneiß.

SV Longkamp – SG Zell/Bullay/Alf II (So., 14.30 Uhr, in Bernkastel-Kues). Der letzte Punktgewinn der Zeller Reserve datiert noch aus dem September. Seitdem gab es acht Liga-Pleiten in Serie für das Schlusslicht. „Wir müssen trotzdem entschlossen auftreten und uns als Mannschaft präsentieren, dann haben wir auch Chancen, endlich noch mal Zählbares mitzunehmen“, sagt Trainer Daniel Konrath kämpferisch. Allerdings weiß er auch: „Zur Zeit fehlen bei uns viele wegen Grippe. Das macht die Aufgabe nicht leichter.“