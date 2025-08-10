Mit klaren Resultaten ist die B Staffel 14 in die Saison gestartet, die Favoriten zeigten sofort ihre Stärke. Der Mann des ersten Spieltags war Peterswalds Sebastian Wilhelms, dem Mittelfeldspieler gelang ein Fünferpack.

Der Ball rollt wieder in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14. Am ersten Spieltag der neuen Saison haben die Titelkandidaten Gonzerath, Kastellaun/Uhler und Strimmig erste Ausrufezeichen gesetzt. Beim FC Peterswald-Löffelscheid sorgte derweil ein Fünferpacker für Furore. Die SG Biebertal/Unterkülztal musste sich noch gedulden und hatte spielfrei.

SV Blankenrath II – SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz 5:2 (2:1). Die Reserve des SV Blankenrath gestaltete ihr Kirmesspiel erfolgreich. Nach einer schnellen 2:0-Führung durch Felix Schönborn und Moritz Schneider kamen die Gäste kurz vor der Pause noch mal heran. In der zweiten Halbzeit machten Schneider mit seinem zweiten Tor, Tobias Zimmer und Lukas Wagner aber alles klar, bevor Hannes Caspar den Schlusspunkt setzte. Blankenraths Trainer Alexander Meurer war „mit dem Auftakt mehr als zufrieden“ und sagte: „Natürlich würde ich das ein oder andere Haar in der Suppe finden, aber wir freuen uns einfach, das erste Spiel zur Kirmes erfolgreich gestaltet zu haben.“

Tore: 1:0 Felix Schönborn (9.), 2:0 Moritz Schneider (11.), 2:1 Kilian Kötz (45.), 3:1 Schneider (61.), 4:1 Tobias Zimmer (67.), 5:1 Lukas Wagner (73.), 5:2 Hannes Caspar (88.).

SV Gonzerath – SG Bremm II 8:0 (6:0). Bei Titelkandidat Gonzerath wurde die Reserve der SG Bremm mit 8:0 deklassiert. Bereits zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 6:0 entschieden. „Was soll ich sagen? Die haben uns die erste Halbzeit komplett überrannt“, musste Bremms Trainer Patrick Jobelius anerkennen. Er gab zu, dass sein Team erst nach dem Seitenwechsel „kämpferisch im Spiel angekommen“ sei, aber letztlich „gänzlich ohne Chance“ war.

Tore: 1:0 und 2:0 Noah Herlach (5., 12.), 3:0 Danny Schömer (21.), 4:0 Christopher Koltes (23.), 5:0 und 6:0 Anthony Pizzuti (27., 37., Foulelfmeter), 7:0 und 8:0 Noah Herlach (77., 86.).

i Sebastian Wilhelms markierte beim 5:2-Auswärtssieg in Longkamp alle fünf Tore für seinen FC Peterswald-Löffelscheid. B&P Schmitt

SV Longkamp – FC Peterswald-Löffelscheid 2:5 (1:3). Überragender Mann auf dem Platz war zweifellos Sebastian Wilhelms, der laut Spielertrainer Lukas Emmel einen absoluten „Sahnetag“ erwischte und alle fünf FCP-Treffer markierte. „Schön so zu starten, darauf kann man aufbauen“, freute sich Emmel, der aber auch mahnte: „Es kommen noch andere Gegner und da werden wir uns noch mal steigern müssen. Einziger Wermutstropfen für die Gäste war die Muskelverletzung von Routinier Boris Aust.

Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Sebastian Wilhelms (9., 11., 23.), 1:3 Lukas Reichert (39.), 1:4 Wilhelms (79.), 2:4 Nicolas Imholz (90.), 2:5 Wilhelms (90.).

SV Strimmig – SG Sohren/Büchenbeuren 8:0 (4:0). Strimmigs Trainer David Angsten zeigte sich nach dem Kantersieg gegen seinen ehemaligen Verein zufrieden, dass seine Mannschaft „viele trainierte Inhalte umgesetzt“ habe, fand den Sieg aber fast zu deutlich: „Das Ergebnis ist allerdings vielleicht etwas zu hoch ausgefallen und der Gast hätte sich seinen Ehrentreffer verdient gehabt.“ Gefeiert wurde der gelungene Auftakt in Strimmig im Anschluss mit einem laut Angsten „schönen Fanfest“.

Tore: 1:0 Luis Huschet (10.), 2:0 Tobias Dohm (25., Foulelfmeter), 3:0 Nico Wolfs (29.), 4:0 Paul Reisberger (38.), 5:0 und 6:0 Wolfs (47., 61.), 7:0 Marvin Morsch (76.), 8:0 Marc Lipke (83.).

SG Hunsrückhöhe – SG Kastellaun/Uhler 0:4 (0:1). Eine klare Niederlage musste die SG Hunsrückhöhe hinnehmen, Trainer Sascha Kleinert sprach von einem „erwartet schweren Spiel gegen einen echt starken Gegner“. Er haderte mit der Chancenverwertung und fehlendem Fortune: „Wenn du hier etwas holen willst, dann brauchst du auch etwas Spielglück. Das hatten wir nicht beim Stand von 0:0 und 0:1, als wir unsere Möglichkeiten hatten.“ Nach dem 0:1 zur Pause erhöhten die Gäste in der zweiten Halbzeit schnell auf 0:2, zwei Treffer in der Schlussphase führten zum Endstand. Kleinert zog ein ernüchterndes Fazit: „Unterm Strich eine klare und auch verdiente Niederlage.“

Tore: 0:1 Ben Zinn (36.), 0:2 Max Hein (52., Eigentor), 0:3 Viktor Maier (77., Eigentor), 0:4 Daniel Gewehr (87.).