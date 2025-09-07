In der B Staffel 14 bleibt Aufsteiger SG Bremm II weiter ohne Punkt. Bei der SG Hunsrückhöhe führten die Moselaner bis zur 71. Minute mit 2:1, verloren aber am Ende in Belg mit 2:3.

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 gab es zwei klare Siege und vier enge Partien. Da der SV Gonzerath spielfrei hatte, nutzte der SV Strimmig seine Chance und erklomm dank einer weiter blütenreinen Weste den Platz an der Sonne.

SG Baldenau Hundheim – SG Sohren/Büchenbeuren 2:6 (1:2). Obwohl die SG Sohren/Büchenbeuren ihr Ziel erreichte und drei Punkte aus Bischofsdhron entführte, zeigte sich Trainer Max Rothenbach nach dem Schlusspfiff selbstkritisch. „Grundsätzlich lässt sich sagen, das ausgesprochene Ziel, die drei Punkte, wurde erreicht. Der Weg dahin war aber nicht so, wie wir ihn uns vorgestellt haben“, resümierte der Coach. Er sprach von keiner Glanzleistung, sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball, und mahnte an, daran arbeiten zu müssen. Dennoch zog er ein pragmatisches Fazit: „Wenn man mit einer nicht zufriedenstellenden Leistung trotzdem einen Sieg einfährt, hat man auch genügend richtig gemacht.“

Tore: 0:1 Viktor Stehle (11.), 0:2 Christian König (13.), 1:2 Tim Weirich (44.), 1:3 Christopher Faust (65.), 1:4 Daniel Dreher (71.), 2:4 Moritz Weirich (77.), 2:5 König (81.), 2:6 Noah Vink (90.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Jan Luca Lieser (Baldenau, 60.).

SG Kastellaun/Uhler – FC Peterswald-Löffelscheid 4:0 (3:0). Einen souveränen Heimsieg fuhr die SG Kastellaun/Uhler ein, die sich auch von einem Platzverweis nicht aus dem Konzept bringen ließ. „Das war ein verdienter Sieg“, stellte Trainer Frank Hartmann klar. Seine Mannschaft sei in den ersten 15 Minuten sehr gut gewesen, habe nach der frühen Führung aber „bisschen den Faden verloren“. Selbst in Unterzahl nach einer Notbremse hatte sein Team alles im Griff. „Ich kann jetzt nicht sagen, dass Peterswald groß am Drücker war“, so Hartmann, der den Auftritt nach zuletzt schwierigen Partien als gelungen bewertete.

Tore: 1:0 Daniel Gewehr (8.), 2:0 Lenny Schmitz (12.), 3:0 Gewehr (45.), 4:0 Ben Zinn (77.).

Besonderheit: Rote Karte für Kian Tirajeh (Kastellaun) wegen Notbremse (33.).

SV Longkamp – SV Blankenrath II 2:2 (1:1). Alles andere als zufrieden war Blankenraths Trainer Alexander Meurer mit dem Punktgewinn seiner Reserve in Longkamp. „Nur 2:2, das muss ich so klar sagen. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, dass wir das Spiel nicht deutlich gewonnen haben“, fand er deutliche Worte. Mit Blick auf die kommende Aufgabe richtete er eine klare Forderung an sein Team: „Schon nächste Woche im Derby gegen den Tabellenführer Strimmig muss eine andere Einstellung auf den Platz, sonst wird es ganz, ganz schwierig.“

Tore: 1:0 Lukas Reichert (6.), 1:1 Thomas Gorschowski (17., Foulelfmeter), 1:2 Sakaria Soltani (75.), 2:2 Nicolas Imholz (90., Foulelfmeter).

SV Strimmig – SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz 2:1 (2:0). Als „hochverdienten Arbeitssieg“ bezeichnete Strimmigs Trainer David Angsten den Erfolg seiner Mannschaft. Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und erarbeiteten sich bereits zur Pause eine komfortable Führung. Erst ein individueller Fehler, der zum Anschlusstreffer der Gäste führte, machte die Schlussphase noch einmal spannend. Der Sieg war laut Angsten jedoch nie ernsthaft in Gefahr. „Nur die letzten 15 Minuten waren eng, aber im Großen und Ganzen geht das so in Ordnung“, erklärte der Coach. Er zollte seiner Elf Respekt und betonte, wie wichtig der breite Kader gewesen sei: „Hut ab vor der Mannschaft, bei so vielen Ausfällen das Spiel so durchgezogen zu haben.“

Tore: 1:0 Julian Dern (1.), 2:0 Lars Michels (34.), 2:1 Roman Zimmer (78.).

DJK Morscheid – SG Biebertal/Unterkülztal 1:3 (1:0). Die Partie in Morscheid wurde von einer schweren Armverletzung eines Heimakteurs überschattet, die nach rund zehn Minuten zu einer 30-minütigen Unterbrechung mit RTW-Einsatz führte. Sportlich erlebte die SG Biebertal ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften. „Die erste Halbzeit war von uns nicht gut“, gab Spielertrainer Sandro Hoffmann zu. Im zweiten Durchgang zeigte seine Mannschaft jedoch ein anderes Gesicht und kam durch einen Elfmeter zum Ausgleich, der laut Hoffmann allerdings keiner war. Dafür sei seinem Team aber danach ein klarer Strafstoß verwehrt worden. Da Morscheid am Ende die Kräfte schwanden, drehte Biebertal die Partie und gewann verdient.

Tore: 1:0 Julian Franz (43.), 1:1 Sandro Hoffmann (62., Foulelfmeter), 1:2 Eigentor (84.), 1:3 Jannis Christ (90.+5).

SG Hunsrückhöhe – SG Bremm II 3:2 (1:1). Einen hart erkämpften Erfolg verbuchte die SG Hunsrückhöhe. „Das war ein richtiger Arbeitssieg“, konstatierte Trainer Sascha Kleinert. Er zollte dem Gegner Respekt, der „schon eine gute Truppe für eine zweite Mannschaft“ habe und seiner Elf das Leben schwer machte. Zudem habe der Bremmer Torwart Rene Matiaschek super gehalten. Die warmen Temperaturen trugen laut Kleinert auch nicht dazu bei, das Tempo hochzuhalten. „Wir haben im Moment einfach ein paar Probleme“, räumte der Coach ein, betonte aber das Wichtigste: „Egal, die drei Punkte sind wichtig und waren verdient, auch ohne Glanz.“

Tore: 1:0 Max Hein (31.), 1:1 und 1:2 Marlon Burg (33., 55.), 2:2 Edgar Bitter (71.), 3:2 Matthias Weisbeck (78.).