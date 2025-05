Ellenz-Poltersdorf und Mont Royal Enkirch steigen in die A-Klasse auf, Kirchberg III und Zell II müssen runter in die Kreisliga C. So lautet die Saisonbilanz in der B Staffel 14.

In der Fußball-Kresliga B Staffel 14 hat am 26. und letzten Spieltag die SG Mont Royal den Aufstieg als Vizemeister klargemacht. Die Moselaner folgen somit Meister SSV Ellenz-Poltersdorf in die A-Klasse.

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Dhrontal Haag II 1:3 (1:2). Peterswald-Löffelscheid verlor sein letztes Heimspiel der Saison und bleibt damit auf Rang neun. Die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Emmel sicherte sich souverän den Klassenverbleib, verpasste nach drei Niederlagen in Serie aber eine bessere Endplatzierung.

Tore: 0:1 und 0:2 Nico Pfeiffer (34., 40.), 1:2 Sebastian Wilhelms (44.), 1:3 Marius Schleder (78.).

TuS Kirchberg III – SG Baldenau Bischofsdhron 1:1 (1:1). Das Unentschieden ist zu wenig, mit der Punkteteilung ist die dritte Mannschaft der Kirchberger in jedem Fall abgestiegen. Trainer Jürgen Kiefer hatte aufgrund von Ausfällen nie einen echten Stamm zur Verfügung und erhielt auch zu selten Unterstützung von der Reserve aus der A-Klasse.

Tore: 0:1 Finn Weber (20.), 1:1 Werner Wegendt (31.).

SG Zell/Bullay/Alf II – DJK Morscheid 2:6 (1:2). Auch im letzten Saisonspiel gab es für die Zeller Reserve kein Erfolgserlebnis mehr zu feiern. Nach einer Rückrunde mit nur einem Sieg und neun erzielten Treffern war für die Mannschaft von Trainer Daniel Konrath der Sprung in die B-Klasse eine Nummer zu groß. Nach nur einer Spielzeit geht es wieder zurück in die C-Klasse.

Tore: 0:1 Julian Franz (14.), 0:2 Jan Luca Thees (16.), 1:2 Arash Zamani (31.), 1:3 und 1:4 Kevin Schneider (52., 58.), 1:5 J. L. Thees (65.), 2:5 Yannic Vogt (84.), 2:6 Maximilian Merten (89.).

SV Blankenrath II – SG Hunsrückhöhe 0:5 (0:3). Die Blankenrather Reserve kassierte zum Saisonausklang die vierte Klatsche in Serie. Besser machten es die Gäste um Trainer Sascha Kleinert. Die SG Hunsrückhöhe lässt dank des vierten Dreiers in Folge am letzten Spieltag Traben-Trarbach hinter sich, kletterte in der Endabrechnung auf Platz vier und bestätigte die gute Vorjahresplatzierung.

Tore: 0:1 Florian Göbel (8.), 0:2 Max Hein (20.), 0:3 F. Göbel (34.), 0:4 Felix Schmittinger (53.), 0:5 F. Göbel (55.).

SV Longkamp – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv 0:3 (0:1). Neben Meister Ellenz-Poltersdorf steigt auch Mont Royal dank der Quotientenregelung als Vizemeister in die A-Klasse auf. Dominik Spier wurde mit drei Treffern zum Aufstiegshelden. „Wahnsinn, dass er den Hattrick schießt, aber er hat es sich verdient“, jubelte Trainer Johannes Röhl. Zwar trübten die Verletzungen von Aaron Reis und Fidan Beluli (Verdacht auf Handbruch) ein wenig das Bild, doch die Feierstimmung schmälerte auch ein Platzregen in Longkamp nicht. „Der Gegner hat es uns extrem schwer gemacht und sich mit allem gewehrt, aber nach dem Spiel sind sie ein guter Gastgeber“, lachte Röhl.

Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Dominik Spier (26., 47., 88.).

i "Ausverkauftes" Haus auf dem Strimmiger Berg: 250 Zuschauer sahen am letzten Spieltag der B 14 den 3:2-Sieg des Dritten SVS gegen den Meister SSV Ellenz-Poltersdorf. Sascha Berkele

SV Strimmig – SSV Ellenz-Poltersdorf 3:2 (1:1). Vor 250 Zuschauern lieferten sich der Meister und der Dritte ein Top-Spiel. „Heute war es mal wieder Werbung für den Kreisliga-Fußball mit zwei großen und lauten Fanlagern“, sagte Heimcoach David Angsten. Sein Team verpasste zwar die Vizemeisterschaft, damit wollte er sich aber nicht lange aufhalten. „Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg, da, wir mehr Spielanteile und Chancen hatten“, meinte er und sprach dem Gegner „Respekt für den souveränen Aufstieg“ aus. Auf der anderen Seite wurde Spielertrainer Daniel Schneiß von Platz gestellt. Seine Rote Karte war vermeintlich spielentscheidend. „Ich bekomme den Ball an die Brust, der Schiri sieht es anders. Ist halt so. Wir haben uns in Unterzahl gewehrt, aber bisschen Pech gehabt. Er war jedenfalls nicht nur ein Schaulaufen“, gab er nicht unzufrieden zu Protokoll.

Tore: 0:1 Michael Zenz (3.), 1:1 Tobias Dohm (44., Foulelfmeter), 1:2 Tobias Zappe (47.), 2:2 Tobias Dohm (53., Handelfmeter), 3:2 Nico Wolfs (74.).

Besonderheiten: Rot für Daniel Schneiß (SSV) wg. Handspiels (52.) und Gelb-Rot für Moritz Jobelius (SSV, 90.).