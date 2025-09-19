Wann endet die Talfahrt des TuS Singhofen? Beim Derby in Nassau sind die Blauen von der Bäderstraße nur Außenseiter. Die SG Aar-Einrich will in Arzbach den Rückstand zur Tabellenspitze verkürzen, Mühlbachtals Reserve lechzt nach Erfolgserlebnissen.
Vor Bewährungsproben steht das ungeschlagene Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 am 7. Spieltag, der geschlossen am Sonntag ausgetragen wird.TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Mühlbachtal II 2:0 (1:0). Am Berndrother Kirchweg tat sich der TuS KK gegen das punktlose Schlusslicht vom Blauen Ländchen zwar schwer, strich aber letztlich glanzlos die fest eingeplanten drei Punkte ein.