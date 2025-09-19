Fußball-Kreisliga B5 Stoppt SG Aar-Einrich die Torfabrik der SG Nievern? 19.09.2025, 09:47 Uhr

i Torjubel gehört in der Frühphase der Runde zum Standardprogramm der SG Nievern: Bereits 31 Mal traf das Team von Michael Reibel und Timo Hoffmeyer in den ersten sechs Ligaspielen ins Schwarze. Am Sonntag kommt die SG Aar-Einrich zum nächsten Top-Spiel nach Arzbach. Andreas Hergenhahn

Wann endet die Talfahrt des TuS Singhofen? Beim Derby in Nassau sind die Blauen von der Bäderstraße nur Außenseiter. Die SG Aar-Einrich will in Arzbach den Rückstand zur Tabellenspitze verkürzen, Mühlbachtals Reserve lechzt nach Erfolgserlebnissen.

Vor Bewährungsproben steht das ungeschlagene Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 am 7. Spieltag, der geschlossen am Sonntag ausgetragen wird.TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Mühlbachtal II 2:0 (1:0). Am Berndrother Kirchweg tat sich der TuS KK gegen das punktlose Schlusslicht vom Blauen Ländchen zwar schwer, strich aber letztlich glanzlos die fest eingeplanten drei Punkte ein.







Artikel teilen

Artikel teilen