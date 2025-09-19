Fußball-Kreisliga B5
Stoppt SG Aar-Einrich die Torfabrik der SG Nievern? 
Torjubel gehört in der Frühphase der Runde zum Standardprogramm der SG Nievern: Bereits 31 Mal traf das Team von Michael Reibel und Timo Hoffmeyer in den ersten sechs Ligaspielen ins Schwarze. Am Sonntag kommt die SG Aar-Einrich zum nächsten Top-Spiel nach Arzbach.
Andreas Hergenhahn

Wann endet die Talfahrt des TuS Singhofen? Beim Derby in Nassau sind die Blauen von der Bäderstraße nur Außenseiter. Die SG Aar-Einrich will in Arzbach den Rückstand zur Tabellenspitze verkürzen, Mühlbachtals Reserve lechzt nach Erfolgserlebnissen.

Lesezeit 3 Minuten
Vor Bewährungsproben steht das ungeschlagene Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 am 7. Spieltag, der geschlossen am Sonntag ausgetragen wird.TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Mühlbachtal II 2:0 (1:0). Am Berndrother Kirchweg tat sich der TuS KK gegen das punktlose Schlusslicht vom Blauen Ländchen zwar schwer, strich aber letztlich glanzlos die fest eingeplanten drei Punkte ein.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport