In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 erstreckt sich der 24. Spieltag über das gesamte Wochenende. Bereits am Samstag (18 Uhr) muss Strimmig im Rennen um die Meisterschaft vorlegen, am Sonntag könnte es für Tabellenführer Ellenz-Poltersdorf bei der Blankenrather Reserve knifflig werden. Im Abstiegskampf geht es für Zell II und die Kirchberger Dritte ums Überleben.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Gonzerath (Sa., 17 Uhr, in Peterswald).Peterswald steht auf Rang neun, weiter abrutschen kann die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Emmel im weiteren Saisonverlauf nicht mehr. Der Blick kann womöglich nach oben wandern, Gonzerath hat fünf Zähler mehr und steht zwei Ränge höher. FCP-Spielertrainer Lukas Emmel versteht das allerdings nicht so recht: „Eigentlich war es einer der besten Gegner. Es fragt sich jeder, wie die es schaffen, ihre Spiele nicht zu gewinnen.“

SV Strimmig – SG Dhrontal Haag II (Sa., 18 Uhr). Der Tabellenzweite Strimmig (drei Punkte hinter Ellenz) hat mit dem Abstiegskandidaten eine Pflichtaufgabe vor der Brust, doch Coach David Angsten warnt: „Im Hinspiel haben wir uns gegen den vermeintlich schwächeren Gegner sehr schwergetan.“ Damals gewann sein Team 2:0, nun steht am Wochenende die Strimmiger Kirmes an. „Da bedarf es eigentlich keiner weiteren Motivation. Ich erwarte von meiner Mannschaft eine absolute Fokussierung auf das Spiel“, stellt Angsten klar.

TuS Kirchberg III – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv ((Sa., 19 Uhr).Kirchbergs Dritte benötigt im Abstiegskampf jeden Punkt, eigentlich muss sogar ein Sieg her bei drei Punkten Rückstand auf Baldenau und Dhrontal II, die vor dem TuS auf den ersten Nichtabstiegsplätzen stehen. Ein Problem besteht aber, denn Mont Royal steht auf Rang drei (zwei Punkte hinter Strimmig) und kann durchaus kicken. „Das ist ein ganz schwerer Gegner. Wir versuchen, gut zu stehen und dann wird die Tagesform entscheiden, ob wir überhaupt dagegenhalten können“, bremst Heimcoach Jürgen Kiefer: „Wir spielen befreit auf und versuchen, einen Punkt zu holen. Das wäre schon ein Riesenergebnis für uns, wird aber harte Arbeit.“

SG Zell/Bullay/Alf II – SG Baldenau Bischofsdhron (So., 12.15 Uhr, in Zell). Bei sechs Zählern Rückstand auf das rettende Ufer kann für die Zeller Reserve am drittletzten Spieltag nur ein Sieg zählen. Zells Trainer Daniel Konrath wagt in Sachen Abstiegskampf aber keine Kampfansage: „Wir wollen gerade in unseren Heimspielen noch mal alles rausholen, um mehr Punkte auf unser Konto zu bringen.“ Obwohl die Ergebnisse zuletzt ausblieben, ist er mit seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Personell sieht es nicht ganz so gut aus, es gibt immer wieder Verletzte. Dafür machen die Jungs es aber ganz gut.“

SV Blankenrath II – SSV Ellenz-Poltersdorf (So., 14 Uhr).Auf den Tabellenführer wartet eine ganz unangenehme Aufgabe, schließlich eilte die Blankenrather Reserve in der Rückserie von Sieg zu Sieg, ehe der Höhenflug bei der 0:7-Klatsche gegen Mont Royal jäh gestoppt wurde. „Für uns geht es darum, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen, eine bessere Einstellung und mehr Bereitschaft an den Tag zu legen“, macht Heimcoach Alex Meurer deutlich. Gelingt es seiner Mannschaft, die Forderungen umzusetzen, ist ihm auch vor dem SSV nicht bange. „Es ist das Ziel, die Leistungen der Vorwochen gerade zu Hause zu bestätigen. Das wird schwer, Ellenz ist nicht umsonst Erster, aber auf unserem Platz ist immer alles möglich“, weiß Meurer.

SG Hunsrückhöhe – DJK Morscheid (So., 14.45 Uhr, in Bärenbach). Im Duell der beiden Tabellennachbarn geht es um Rang fünf im Endklassement, der Gewinner kann womöglich sogar noch Platz vier ins Visier nehmen. Hunsrückhöhe-Coach Sascha Kleinert, dessen Elf Fünfter ist, wünscht sich nach dem Sieg in der Vorwoche, aber nur einem Punkt aus den beiden letzten Heimspielen, auch auf eigenem Platz ein Erfolgserlebnis: „Wir wollen zu Hause auch mal wieder einen Dreier einfahren. Ich erwarte eine enge Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe.“