Vor dem 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 liefern sich der SSV Ellenz-Poltersdorf und SV Strimmig ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Das Top-Duo hat Heimaufgaben vor der Brust. Die Partien im Überblick:

TuS Kirchberg III – FC Peterswald-Löffelscheid (Sa., 19 Uhr). Die Gäste spielen eine sorgenfreie Runde. „Ich wäre froh, bei uns würde es auch so laufen, aber das ist leider nicht der Fall“, sagt Kirchbergs Coach Jürgen Kiefer. Seine Elf liegt vier Zähler hinter dem rettenden Ufer. „Die Jungs müssen wissen, worum es überhaupt geht. Ich kann ihnen aber nicht böse sein, wenn sie alles versuchen“, sagt Kiefer zur Situation im Abstiegskampf.

SV Blankenrath II – SV Gonzerath (So., 12.15 Uhr). Im neuen Jahr ist die Blankenrather Reserve noch ungeschlagen, holte acht Punkte in vier Partien und kassierte nur zwei Gegentreffer. Dementsprechend optimistisch geht Coach Alexander Meurer in die Partie, auch wenn er weiß: „Das 1:1 in Peterswald vor einer Woche war einer unserer schwächeren Auftritte. Es bedarf schon einer Steigerung.“ Er muss auf den verletzten Dimitri Geldt verzichten, dafür ist Marcel Simon nach Schienbeinbruch und halben Jahr Pause wieder im Training.

SG Zell/Bullay/Alf II – FC Traben-Trarbach (So., 12.15 Uhr, in Zell). Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Zeller Reserve auf das rettende Ufer. Die Elf von Coach Daniel Konrath muss anfangen, zu punkten. „Das nächste Derby steht an. Wir wollen unsere Negativserie endlich beenden“, verkündet Konrath. Er hofft noch „auf die Genesung des einen oder anderen Spielers“, sagt aber auch hoffnungsfroh: „Personell sieht es besser aus als beim 0:5 in Gonzerath.“

SSV Ellenz-Poltersdorf – DJK Morscheid (So., 14.30 Uhr). „Dass Morscheid den Tabellenführer stürzen kann, haben sie vor einer Woche bewiesen“, spielt SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß auf den Sieg der Gäste gegen Strimmig an. Er betont, sich „da nicht einreihen“ zu wollen und erwartet eine ähnliche Partie wie beim Remis im Hinspiel. „Es wird Phasen geben, die wir durchstehen müssen und in unseren Phasen müssen wir eiskalt sein. Hinten gilt es, mit Hingabe zu verteidigen und vorne unsere Chancen zu nutzen“, so Schneiß.

SG Baldenau Bischofsdhron – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv (So., 14.30 Uhr, in Hundheim). Die bittere 3:4-Pleite im Verfolgerduell gegen Ellenz-Poltersdorf hat Spuren hinterlassen, doch Mont Royals Trainer Johannes Röhl ballt die Faust in der Tasche. „Ich erwarte Kampfgeist und den absoluten Willen, zu gewinnen. Unsere Jungs heiß auf das Spiel“, sagt er. Er kann wieder auf Kapitän Maximilian Filzen und Julius Niedersberg zählen. Im Vergleich zur Vorwoche fehlen jedoch Max Gertzmann, Joshua Lux sowie Nick Pauli.

SV Strimmig – SV Longkamp(So., 14.30 Uhr). Am dritten Spieltag erklomm der SVS die Tabellenspitze, seit Sonntag und dem 1:2 in Morscheid hat das Team von David Angsten nur noch die Verfolgerrolle inne. „Ich erwarte von meiner Mannschaft eine Reaktion. Keiner fordert den Aufstieg, aber was man meiner Meinung fordern kann, ist es auf dem Platz Mentalität und Laufbereitschaft zu zeigen“, spricht Angsten Klartext. Zeigt sein Team genannte Tugenden, gäbe es „von keinem einen Vorwurf, da wir unser Leistungsvermögen sehr gut einschätzen können“. Er rechnet mit der Rückkehr der beiden Angreifer Tobias Dohm und Luis Huschet.

SG Hunsrückhöhe – SG Dhrontal Haag II (So., 14.45 Uhr, in Bärenbach). Hunsrückhöhe ist seit drei Partien ohne Dreier. „Ein Sieg würde uns in der aktuellen Situation richtig guttun“, weiß Trainer Sascha Kleinert. Da scheint der Abstiegskandidat gerade recht zu kommen, allerdings warnt Kleinert: „Die haben in der Rückrunde mehr Punkte gesammelt als wir und tun alles dafür, aus dem Tabellenkeller zu kommen.“ Somit erwartet er eine Partie Spitz auf Knopf: „Es heißt, dagegenhalten und von Beginn an konzentriert sein. Wir werden viel laufen und arbeiten müssen und wenn wir das tun, bin ich mir sicher, das Spiel erfolgreich zu gestalten.“