Weil die SG Grenzbachtal in Stockum-Püschen nicht über ein 1:1 hinauskam, steht fest, dass die SG Herschbach-Schenkelberg und die SG Ahrbach II in der Kreisliga B2 den Kampf um die Meisterschaft und den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, unter sich ausmachen werden. Drei Spieltage vor dem Saisonende führen die Herschbacher die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor der SG-Reserve an, die ihrerseits unaufholbare zehn Zähler vor Grenzbachtal liegt. Am Tabellenende verlieren derweil die SG Herschbach II und die SG Rennerod II den Anschluss.

SV Stockum-Püschen – SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach 1:1 (0:1). Stockum-Püschen bewies erneut Heimstärke und knöpfte den Grenzbachtalern einen Punkt ab. Dabei egalisierten die Hausherren einen frühen Rückstand erst kurz vor Schluss. Die Grenzbachtaler Gäste verabschiedeten sich somit endgültig aus dem Rennen um den Aufstieg. Tore: 0:1 Denis Mensch (15.), 1:1 Malte Schneider (90. +4).

SG Alpenrod II – SG Meudt/Berod 0:4 (0:1). „Meudt war insgesamt die spielerisch stärkste Mannschaft, der wir bisher begegnet sind, und hat deshalb verdient gewonnen. Dennoch wurde heute deutlich, dass Fußball zur Nebensache werden kann – unser Spiel musste wegen einer schweren Verletzung meines Kapitäns, bei der sogar ein Krankenwagen gerufen werden musste, lange unterbrochen werden“, berichtete Alpenrods Trainer Marius Menges. Tore: 0:1 Franjo Males (45.), 0:2 Patrick Enkirch (53.), 0:3 Franjo Males (59.), 0:4 Sandro Haupt (87.).

SG Selters/Maxsain/Siershahn – SG Rennerod II 4:0 (2:0). Die SG aus Selters und Umgebung wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte am Ende klar. „Wir waren von Beginn an die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Am Anfang haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt, aber Ende verdient auch in der Höhe gewonnen.“ Tore: 1:0 Michael Panasenko (42.), 2:0, 3:0 Tino Philippi (45., 83.). 4:0 Enes Özdemir (89.).

SG Hemmerich – SG Guckheim II 3:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die SG Hemmerich auf und feierte einen souveränen Sieg im Derby gegen die benachbarten Guckheimer. „Das Gegentor war vielleicht ärgerlich, aber fiel nicht mehr ins Gewicht. Die Gäste hatten das gesamte Spiel über gefühlt keine ernstzunehmende Torchance. Matchwinner war Pascal Reich mit einer klasse Leistung“, freute sich Hemmerichs Trainer Marcel Mohr. Tore: 1:0, 2:0 Pascal Reich (62., 66.), 3:0 Kevin Wörsdörfer (78.), 3:1 Joshua Ickenroth (90.).

TuS Bad Marienberg – SG Herschbach/Girkenroth/Salz II 6:0 (2:0). „Wir waren über die gesamten 90 Minuten spielbestimmend, haben uns zahlreiche Chancen erarbeitet – das Endergebnis ist daher auch in der Höhe absolut verdient“, evaluierte TuS-Coach Leon Sinanovic. Tore: 1:0 Nico Bonfiglio (20.), 2:0 Moritz Schorn (28.), 3:0 Nico Bonfiglio (47.), 4:0, 5:0 Ibrahim Khalel (66., 84.), 6:0 Joshua Böer (90.).