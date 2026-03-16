Lasterbach zittert nach 4:0 Stockum-Püschen dreht Kartenfestival in Moschheim Leon Böckling, Max Buchmayer 16.03.2026, 09:44 Uhr

i Stockum-Püschens Dilan Fabian Quijia Corella (rot-orangefarbenes Trikot) erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer im Duell bei den Malberger Kickers. Marco Rosbach

Ein Spitzenteam, das 4:0 führt und fast noch verliert, ein Schlusslicht, das in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt, und ein Ex-Oberligaspieler, der in der Kreisliga B2 einen Fünferpack schnürt: Dieser Spieltag hatte verdammt viel zu bieten.

Allerhand geboten wurde den Fans in der Kreisliga B2.SG Guckheim II – SG Alpenrod II 3:1 (1:1). „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Alpenrod verpasste es, die Führung auszubauen, ehe wir kurz vor der Pause durch ein Traumtor zum Ausgleich kamen.







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