Ein Spitzenteam, das 4:0 führt und fast noch verliert, ein Schlusslicht, das in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt, und ein Ex-Oberligaspieler, der in der Kreisliga B2 einen Fünferpack schnürt: Dieser Spieltag hatte verdammt viel zu bieten.
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Allerhand geboten wurde den Fans in der Kreisliga B2.SG Guckheim II – SG Alpenrod II 3:1 (1:1). „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Alpenrod verpasste es, die Führung auszubauen, ehe wir kurz vor der Pause durch ein Traumtor zum Ausgleich kamen.