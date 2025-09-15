Nach einer Nullrunde rangieren die drei Rhein-Lahn-Vertreter in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B auf den Plätzen 11, 13 und 14.

Nichts zu holen war am Sonntag für das Rhein-Lahn-Trio in der Fußball-Kreisliga B6.

FC Metternich III – FSV RW Lahnstein 6:2 (3:0). Bei der schnellen Neuauflage des Kreispokalspiels am Trifter Weg gingen die Kicker von der Flussmündung unweit der Kaul baden. „Wir hatten lange nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen“, so RW-Trainer Norman Stenzel, dessen Elf sich aber nicht hängen ließ und immerhin noch ein wenig Ergebniskosmetik betrieb. Stenzel: „Wir müssen das Ding schnell abhaken.“ Schiedsrichter: Michael Flemming. Tore: 1:0, 2:0 beide Dominik Treis (26., 34.), 3:0 Johannes Schwab (42., Nachschuss eines Elfmeters), 4:0 Dominik Treis (54.), 5:0 Mike Czarneta (58.), 6:0 Julius Ec khard Grewe (70.), 6:1 Colin Klinkner (71.), 6:2 Alexander Fink (74.). Zuschauer: 70.

SV Braubach – FV Rübenach II 1:3 (0:2). „Bis zum Elfmeter haben wir das Geschehen dominiert. Danach wurde es wild, aber wir kamen nicht mehr so richtig ins Spiel“, so SV-Trainer Björn Schmitz, der im zweiten Abschnitt einen aggressiven, hektischen Schlagabtausch mit vielen Fouls auf beiden Seiten sah. Am kommenden Sonntag geht’s für die Elf von der Marksburg zum wegweisenden Derby nach Lahnstein. Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 0:1 Jannis Weisser (42., Elfmeter), 0:2 Sascha Alsbach (44.), 0:3 Dominik Dodes (78.), 1:3 Dominik Sahm (88., Freistoß). Zuschauer: 60.

VfR Eintracht Koblenz – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 3:0 (1:0). Das Schlusslicht kassierte zwar beim die Tabelle makellos anführenden A-Liga-Absteiger zwar die fünfte Niederlage hintereinander, verdiente sich auf der Karthause aber Respekt für einen couragierten Auftritt. „Wir waren über 90 Minuten ein ebenbürtiger Gegner und hatten einen Punkt verdient“, so Marius Heck, der den verhinderten Marcel Diesler vertrat. Schiedsrichter: Ben Stühn. Tore: 1:0 Martin Skiba (10.), 2:0 Jan Oliver Pleyer (71.), 3:0 Jannik Schwarz (73.). Zuschauer: 60.