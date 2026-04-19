Kreisliga B Staffel 9 Starke Oppenhausener gewinnen Spitzenspiel in Ney Nico Balthasar 19.04.2026, 19:31 Uhr

i Eine Schlüsselszene im Topspiel: Ehrbachtals Keeper Tim Bender foult Oppenhausens Demetrius Pfoo. Es gab Elfmeter für die Gäste, den Oldie-Torjäger Pfoo (nun 21 Saisontreffer) höchtspersönlich zum 2:1-Halbzeitstand für 4:3-Gewinner Oppenhausen verwandelte. hjs-Foto

Weil Untermosel Kobern-Gondorf II beim 2:1 im Kellerduell gegen Viertäler Oberwesel II unerlaubterweise einen „Bezirksliga-Stammspieler“ eingesetzt hat, könnte die Partie der B Staffel 9 am Grünen Tisch umgewertet werden.

Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stand im Zeichen des Topspiels in Ney, das hielt, was es versprach. Während Oppenhausen durch den 4:3-Sieg einen großen Schritt Richtung Aufstieg machte, festigte Urbar seine Tabellenführung durch einen Arbeitssieg.







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