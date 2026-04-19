Weil Untermosel Kobern-Gondorf II beim 2:1 im Kellerduell gegen Viertäler Oberwesel II unerlaubterweise einen „Bezirksliga-Stammspieler“ eingesetzt hat, könnte die Partie der B Staffel 9 am Grünen Tisch umgewertet werden.
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Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stand im Zeichen des Topspiels in Ney, das hielt, was es versprach. Während Oppenhausen durch den 4:3-Sieg einen großen Schritt Richtung Aufstieg machte, festigte Urbar seine Tabellenführung durch einen Arbeitssieg.