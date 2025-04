Der 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B3 stand ganz im Namen der späten Tore. Gleich fünf Treffer fielen in der Nachspielzeit, vier davon spielentscheidend.

Mehr Mühe als erwartet hatten die beiden Spitzenteams der Fußball-Kreisliga B3 am 21. Spieltag: Während der Tabellenführer SV Rheinbreitbach beim 2:1 gegen den SV Windhagen II erst nach dem 1:2-Anschlusstreffer des Gegners in der 95. Minute zittern musste, drehte der Verfolger SSV Weyerbusch gegen die SG Vettelschoß II in der Nachspielzeit einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Ebenfalls zwei Treffer nach Ablauf der regulären Spielzeit fielen in Erpel, wo der gastgebende FV beim Debüt des neuen Trainers einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gab. Somit bleibt Erpel Letzter, konnte nach Punkten aber gleichziehen mit Vettelschoß II.

SV Windhagen II – SV Rheinbreitbach 1:2 (0:2). Der Windhagener Spielertrainer Alexander Rüddel war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Das war besser als erwartet, wir haben gut gekämpft. Zwei individuelle Fehler in der ersten Hälfte brachten den Gegner in Führung. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Am Ende hat Rheinbreitbach aber verdient gewonnen.“ Tore: 0:1 Moritz Hillebrand (16.), 0:2 Johannes Loevenich (42.), 1:2 Besart Ahmetaj (90.+5). Zuschauer: 30.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – TuS Asbach II 2:2 (0:0). Der Lautzerter Spielertrainer Kevin Herrmann haderte: „Wir bringen uns selbst um den verdienten Lohn. Wille und Leidenschaft – wir haben alles geliefert, was im Abstiegskampf dazugehört. Wir sind selbstbewusst aufgetreten, haben Ball und Gegner laufen lassen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Die Gäste haben aus anderthalb Toraktionen zwei Tore gemacht.“ Tore: 1:0 Kevin Herrmann (57.), 1:1 Louis Hoen (82.), 2:1 Tim Leukel (85.), 2:2 Kevin Hönighausen (89.). Zuschauer: 50.

SSV Weyerbusch – SG Vettelschoß/St. Katharinen II 3:2 (1:1). Der Favorit begann stark und ging früh in Führung. „Das 1:1 hat uns den Stecker gezogen. In der zweiten Hälfte haben wir die Ruhe vermissen lassen. Vettelschoß hat mit Mann und Maus verteidigt und bis zum Umfallen gekämpft. Daher kann ich deren Enttäuschung verstehen. Ich muss aber auch dem Charakter meiner Mannschaft huldigen, die alles versucht und sich in der Nachspielzeit belohnt hat. Trotzdem war das kein Leckerbissen“, fand der Weyerbuscher Coach Stefan Bischoff. Tore: 1:0 Jan Reinhardt (6.), 1:1 Florian Böhme (18.), 1:2 Johannes Odenthal (58.), 2:2 Marco Simonis (90.+2), 3:2 Jan Reinhardt (90.+10). Zuschauer: 50.

FV Rot-Weiß Erpel – Kickers Westerwald Buchholz 2:2 (1:0). Der FV Erpel hat sich in der vergangenen Woche von Trainer Manuel Malacho getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt der sportliche Leiter Marvin Handschuhmacher das Team. Mit dem Einstand des neuen Coaches war der Vorsitzende Lothar Bonn einverstanden: „Das war eine gute Leistung unserer Mannschaft. Wir hätten 3:0 gewinnen müssen, doch dann nahm das Spiel in der Nachspielzeit eine unerwartete Wende.“ Tore: 1:0 Oliver Wagener (33.), 2:0 Fabrizio Chiappin (82.), 2:1 Mehmet Can Capa (90.+2), 2:2 Philipp Schmitz (90.+4). Gelb-Rote Karte: Turhan Yildizbas (FV Erpel) wegen wiederholten Foulspiels (90.). Zuschauer: 75.

SG Thalhausen/Maischeid – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II 4:3 (3:2). „Das war ein richtiges Derby mit viel Kampf. Unser Sieg ist verdient, weil wir die Tore erzwungen haben. Der Schiedsrichter stand völlig neben sich: Als die 90 Minuten eigentlich schon rum waren, hat er noch acht Minuten reguläre Spielzeit angezeigt, sodass wir am Ende mit Nachspielzeit über 100 Minuten gespielt haben“, wunderte sich der SGT-Coach Dirk Hulliger. Tore: 1:0 Dugagjin Thaqi (2.), 1:1 Noah Henschel (25.), 1:2 Bastian Mohr (27.), 2:2 Dugagjin Thaqi (28.), 3:2 Ivo Stjepanovic (43., Eigentor), 4:2 Lukas Ehl (61.), 4:3 Lennard Seiffert (70.). Zuschauer: 75.