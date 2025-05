Der SSV Weyerbusch hat es geschafft und spielt in der kommenden Spielzeit wieder im Kreisoberhaus. Am regulären, letzten Spieltag hat der SSV spielfrei und kann dann verfolgen, ob der SV Rheinbreitbach noch in der Tabelle vorbeizieht.

Großer Jubel in Weyerbusch: Dem SSV ist nach dem 4:1 am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 der Aufstieg in die Kreisliga A nicht mehr zu nehmen, sei es als Meister oder als Zweiter über die Koeffizientenregelung. Der SV Rheinbreitbach vergab durch das 1:1 gegen Thalhausen auch seinen zweiten Meister-Matchball, wäre aber selbst bei einer Niederlage am letzten Spieltag gegen das Schlusslicht Lautzert II aufgestiegen, da mindestens acht Vizemeister der anderen B-Klassen einen schlechteren Punkteschnitt vorzuweisen hätten. In seinem letzten Saisonspiel feierte der FV Erpel einen immens wichtigen Sieg und zog somit in der Tabelle am SV Windhagen II und der SG Lautzert II vorbei.

TuS Asbach II – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II 2:2 (0:0). Über den späten Ausgleich ärgerte sich der Asbacher Trainer Ivica Grbavac: „Aber der geht auf meine Kappe! Nach einem dreifachen Wechsel in den Schlussminuten stimmte bei uns die Zuordnung nicht mehr. Aber ich wollte beim letzten Heimspiel alle anwesenden Spieler einsetzen.“ Tore: 1:0, 2:0 Kevin Hönighausen (56., 64.), 2:1 Tom Adams (85.), 2:2 Elias Wirtgen (88.). Zuschauer: 50

Kickers Westerwald Buchholz – SG Vettelschoß/St. Katharinen II 1:7 (0:4). Der Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan war bedient: „So haben wir uns das letzte Heimspiel nicht vorgestellt. Wir hatten einen rabenschwarzen Tag. Vettelschoß hat eiskalt jede Chance genutzt, Glückwunsch an die Gäste.“ Tore: 0:1 Julian Hüngsberg (23.), 0:2, 0.3 Johannes Odenthal (29., 32.), 0:4 Nico Rankenhohn (45.), 1:4 Luan Muriqi (52.), 1:5 Moritz Strauch (53.), 1:6 Johannes Odenthal (54.), 1:7 Stanislav Petker (67.). Zuschauer: 20.

FV Rot-Weiß Erpel – SV Rengsdorf 3:0 (1:0). Der Erpeler Trainer Marvin Handschuhmacher war zufrieden: „Für uns war es ein Endspiel, in dem drei Punkte her mussten. Die Mannschaft war fokussiert und hat vollen Einsatz gezeigt. Das 1:0 durch einen Kunstschuss war der Dosenöffner und hat Kräfte freigesetzt. In der zweiten Hälfte haben wir hinten dicht gemacht und auf Konter gelauert. Nach dem 3:0 haben wir es solide runter gespielt.“ Tore: 1:0 Fabrizio Chiappin (45.+3), 2:0 Abdullahi Adesanya (51.), 3:0 Michael Siebert (55.). Zuschauer: 50.

SG Thalhausen/Maischeid – SV Rheinbreitbach 1:1 (0:1). Dem Thalhausener Trainer Dirk Hulliger fehlten ob der zwei Elfmeter-Fehlschüsse des Gegners die Worte: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Wir haben gut dagegengehalten, dennoch war der Punktgewinn sehr glücklich.“ Tore: 0:1 Andrej Baumstark (22.), 1:1 Björn Stellmacher (58.). Gelb-Rote Karte: Lucas Beer (SV Rheinbreitbach) wegen wiederholten Foulspiels (87.). Vorkommnis: Adrian Glos (SV Rheinbreitbach) schießt Foulelfmeter über das Tor (67.); Florian Schneider (SV Rheinbreitbach) schießt Foulelfmeter neben das Tor (84.). Zuschauer: 70.

i Kein Vorbeikommen: Ellingens Janel Schild grätscht hier gegen Weyerbuschs Daniel Rudnev. Jürgen Augst. Jürgen Augst/byJogi

SSV Weyerbusch – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 4:1 (4:0). Die Gastgeber begannen nervös. „In der ersten Viertelstunde hat uns unser Torwart Kevin Kollikowski im Spiel gehalten, da war Ellingen klar besser. Nach dem 1:0 haben wir noch bis zur Pause auf 4:0 gestellt. In der zweiten Hälfte habe ich durchgewechselt. Der sehr faire Gegner hat sich den Ehrentreffer redlich verdient“, sagte der Weyerbuscher Trainer Stefan Bischoff, der schon vor dem Spiel wusste, dass sein Team durch Ergebnisse in anderen B-Klassen aufgestiegen war: „Das habe ich meiner Mannschaft aber nicht gesagt. Schließlich feiert es sich besser mit einem Sieg!“ Tore: 1:0 Marco Simonis (20.), 2:0 Pascal Dielmann (24.), 3:0 Mika Heynen (30.), 4:0 Nils Florian Eßer (36.), 4:1 Stefan Marth (88.). Zuschauer: 200.