Zwei Punkte vor SG Lasterbach SSV Hattert verteidigt Vorsprung und ist Meister Leon Böckling, Max Buchmayer 25.05.2026, 09:31 Uhr

i Nachdem sich die bis dahin punktgleiche SG Lasterbach am vorletzten Spieltag ein 2:2 gegen Meudt erlaubt hatte, ging der SSV Hattert mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag. Diesen Vorteil ließ sich die Mannschaft von Dario Giannattasio nicht mehr nehmen. In der kommenden Saison spielen Meister Hattert und Vizemeister Lasterbach beide in der Kreisliga A. Anna Müller, SSV Hattert

Einige Entscheidungen waren in der Kreisliga B2 bereits gefallen. Die wichtigste Frage galt es aber noch zu beantworten. Hierbei nutzte der SSV Hattert seine Favoritenrolle und sicherte sich die Meisterschaft vor Mitaufsteiger SG Lasterbach.

Den Aufstieg hatten beide Mannschaften längst in der Tasche, die Frage, die noch zu klären war: Wer wird Meister in der Kreisliga B2? Hier hat der SSV Hattert von Trainer Dario Giannattasio nichts mehr anbrennen lassen und seinen Vorsprung von zwei Punkten auf Verfolger SG Lasterbach Elsoff souverän verteidigt.







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