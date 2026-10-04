Seit dem ersten Spieltag und dem 5:2 gegen den FC Emmelshausen-Karbach III hatte der SSV Ellenz-Poltersdorf alle Spiele in der B Staffel 8 verloren, sieben am Stück. Beim 5:2 gegen die SG Eifelhöhe stoppten die Moselaner die Talfahrt.
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Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8 hat sich der A-Klassen-Absteiger SSV Ellenz-Poltersdorf nach sieben Pleiten in Folge mit einem 5:2-Heimsieg im COC-Derby gegen die SG Eifelhöhe zurückgemeldet. Ellenz-Poltersdorf bleibt dennoch Vorletzter mit einem Punkt Rückstand auf Eifelhöhe und den ersten Nichtabstiegsrang zwölf.