B 14: Kaum Bewegung im Winter SSV Ellenz: Großer Neuzugang heißt Konkurrenzkampf Nico Balthasar 23.01.2025, 15:26 Uhr

i Der SV Strimmig (weißes Trikot, mit Luis Huschet) überwinterte als Spitzenreiter und geht ab dem 9. März mit zwei Punkten Vorsprung in die Restrunde. Der Fünfte SG Hunsrückhöhe (links Elias Stollwerk, recht Christian Ströher) hat bei einem Spiel weniger sieben Zähler Rückstand auf Strimmig. Dennis Irmiter

Die B Staffel 14 ist bekanntlich die bunteste Liga, was die Zusammensetzung aus den verschiedenen Kreisen betrifft. Wir blicken auf die Winteraktivitäten „unserer“ acht Mannschaften, von denen eine die besten Chancen auf den Aufstieg hat.

So sieht die Tabelle in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 aus: Aufsteiger in die A-Klasse wären derzeit der Spitzenreiter SV Strimmig und auch – über die Quotientenregelung – der Zweite SSV Ellenz-Poltersdorf, denn fast alle (nach derzeitigem Stand 13 oder 14) der 15 Vizemeister dürfen über diese Regelung in die A-Klasse aufsteigen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen