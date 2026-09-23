Kreisliga B Staffel 8 SSV Buchholz begrüßt FCEK III zum Derby Nico Balthasar 23.09.2026, 10:00 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Am Donnerstag eröffnen Buchholz und Lokalrivale Emmelshausen-Karbach III den achten Spieltag in der B Staffel 8. Die weiteren Partien finden am Freitag und Sonntag statt.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 eröffnen der SSV Buchholz und der FC Emmelshausen-Karbach III im Derby am Donnerstag (20 Uhr) den achten Spieltag. Buchholz ist mit null Punkten und nur einem geschossenen Tor Tabellenletzter. Emmelshausen-Karbach III landete am vergangenen Freitag beim 7:0 gegen Untermosel Kobern-Gondorf II den ersten Saisonsieg und verbesserte sich mit sieben Punkten auf Rang zehn.







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