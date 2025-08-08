Nach nur einem Jahr C-Klasse sind die Sportfreunde Ingelbach zurück in der Fußball-Kreisliga B1. Als Aufsteiger wollen sie auf eigenem Platz eine Macht werden und so dem Ziel Klassenverbleib immer näher kommen.

Groß war die Freude, als die Sportfreunde Ingelbach im Sommer nach nur einem Jahr C-Klasse den direkten Wiederaufstieg in die B-Klasse schafften. Mit 68 Punkten wurden die Ingelbacher Meister, nun gehen sie in der Fußball-Kreisliga B1 an den Start. Die Ingelbacher starteten letztes Jahr mit sechs Siegen in die Saison, dann verkündete ihr Trainer überraschend seinen Abschied. Interimsweise übernahm der Mannschaftsverantwortliche Steffen Staats für fünf Spiele. „Da war es für uns wichtig, Ruhe in den Verein und in die Mannschaft zu bekommen, weil sich natürlich alle gefragt haben, warum der Trainer jetzt weg ist“, erinnert sich Staats zurück. Danach bestimmte der Verein ein Dreiergespann aus Spielertrainern, bestehend aus Alexander Marquart, Semjon Brückmann und Paul Fengler, die die Meisterschaft mit dem Team klarmachten.

„Zu Hause wollen wir eine Macht werden, wer nach Ingelbach kommt, muss auch erst Mal an uns vorbei.“

Steffen Staats, Mannschaftsverantwortlicher Sportfreunde Ingelbach

„Vom Verein aus gab es überhaupt keinen Druck, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Aber die Mannschaft wollte das unbedingt, das hat man die ganze Saison über gesehen. Daher ist auch die Mannschaft zusammengeblieben, das war enorm wichtig“, betonte der Mannschaftsverantwortliche Staats. Froh ist man Ingelbach auch darüber, dass der Verein als eigenständiger Verein zwei gesunde Mannschaften stellt. „Die Gesundheit des Vereins ist uns wichtig, durch den Zulauf der Spieler funktioniert das alles richtig gut“, so Staats. „Jetzt in der B-Klasse ist es wieder eine Genugtuung, wir wollen uns ständig weiterentwickeln“, erklärt er.

Optimistisch in die Saison

Die Ingelbacher gehen also als Aufsteiger in die kommende Spielzeit. Dementsprechend sieht auch die Zielsetzung der Sportfreunde aus. „Das Ziel ist der Klassenverbleib, alles, was darüber hinaus geht, ist Bonus“, betont Staats. Am Sonntag empfängt Ingelbach die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf auf heimischem Platz zum Saisonauftakt. „Harbach können wir nicht so ganz einschätzen. Wir spielen zu Hause und wir haben vor keinem Gegner Angst. Zu Hause wollen wir eine Macht werden, wer nach Ingelbach kommt, muss auch erst mal an uns vorbei. Daher wollen wir einen guten Saisonstart erwischen und mit den ersten drei Punkten in die neue Spielzeit starten“, gibt sich der Mannschaftsverantwortliche optimistisch.

Die Vorbereitung der Sportfreunde lief den Ergebnissen zufolge nicht so rosig. „Fast alle Spiele haben wir verloren, teilweise auch echt hoch“, erklärt Staats. Dennoch betont er, dass die Ergebnisse teilweise über die Spiele hinwegtäuschen und es für ihn ein ungeschriebenes Gesetz gibt. „Wenn die Vorbereitung schlecht läuft, wird es eine gute Saison“. Alles in allem ist man in Ingelbach zufrieden mit der jetzigen Situation. Die Neuzugänge schlagen ein und finden gut in die Mannschaft. „Wir haben jetzt einen Kader, der auf jeden Fall das Zeug dazu hat, die Klasse zu halten“, blickt Staats zuversichtlich voraus.