Kreisliga B Staffel 9 Spitzenspiel in Ney, Niederburg zu Gast Nico Balthasar 20.11.2025, 14:00 Uhr

i Anfang August standen sich Ehrbachtal Ney (in Rot) und Niederburg in der ersten Pokalrunde gegenüber, Niederburg gewann damals in Ney mit 5:1. Nun kommt es zur Neuauflage des Traditionsduells in der Liga. Am Sonntag soll das Nachholspiel in Ney über die Bühne gehen. hjs-Foto

Ein Nachholspiel findet vor der Winterpause in der B Staffel 9 noch statt – und das hat es in sich: Der Dritte SG Ehrbachtal empfängt am Sonntag (14 Uhr) in Ney den punktgleichen Vierten SG Niederburg. Der Sieger der Partie überwintert als Zweiter.

In der Kreisliga Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht zum Jahresabschluss am Sonntag (14 Uhr) in Ney noch einmal ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Aktuell haben sowohl Gastgeber SG Ehrbachtal (3.) als auch die SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim (4.







Artikel teilen

Artikel teilen