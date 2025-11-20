Spitzenspiel in Ney, Niederburg zu Gast

Ein Nachholspiel findet vor der Winterpause in der B Staffel 9 noch statt – und das hat es in sich: Der Dritte SG Ehrbachtal empfängt am Sonntag (14 Uhr) in Ney den punktgleichen Vierten SG Niederburg. Der Sieger der Partie überwintert als Zweiter.
