Nur 1:1 gegen Burgschalbach II Spitzenreiter Unterwesterwald lässt zwei Punkte liegen Marco Rosbach 10.09.2026, 08:34 Uhr

i Nichts hätte sich Unterwesterwald-Trainer David Isola mehr gewünscht als einen zweiten Treffer seiner Mannschaft. Die Chancen dazu waren da, genutzt wurden sie nicht. Das bestrafte die TuS Burgschwalbach II. Marco Rosbach

Die SG Unterwesterwald bleibt in der Kreisliga B5 ungeschlagen, doch die Tabellenführung des Absteigers könnte am Wochenende wackeln. Im vorgezogenen Heimspiel gegen Burgschwalbachs II verpasste es die Isola-Elf, die Konkurrenz unter Druck zu setzen.

„Wir haben es verpasst vorzulegen“, brachte es David Isola auf den Punkt. Nur allzu gerne hätte der Trainer der SG Unterwesterwald die Position seiner Mannschaft an der Tabellenspitze der Kreisliga B5 gefestigt, musste sich am Mittwochabend im vorgezogenen Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach II aber mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben.







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