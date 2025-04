Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B2 gab sich im Duell der beiden Herschbacher-SGs keine Blöße. Weiter unten in der Tabelle revanchierte sich der SV Stockum-Püschen für eine Hinspielniederlage und verabschiedete sich so aus dem Abstiegskampf.

SV Stockum-Püschen – TuS Niederahr II 2:1 (2:0). Dank eines Doppelschlags im ersten Durchgang gestaltete die Heimelf die Partie gegen Niederahrs Reserve siegreich. „Eine sehr gute, mit viel Kampf geprägte erste Hälfte, in dieser wir unsere wenigen Chancen effizient zu nutzen wussten, reichte, um uns für die Hinspielniederlage zu revanchieren und uns aus dem Abstiegskampf zu verabschieden“, erklärte SV-Trainer Thorsten Ferger. Tore: 1:0 Yannick Tzimas (18.), 2:0 Maximilian Eisenmenger (23.), 2:1 Damian Ludwig (89.).

SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau II – SG Selters 2:1 (1:0). Kenny Scherreicks Doppelpack sicherte der Heimelf den Sieg. „Heute war es eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung und wir haben das ganze Spiel unter Kontrolle gehabt. Somit sind die drei Punkte verdient, wodurch wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhaltes gemacht haben“, freute sich Heimtrainer Marius Menges. Tore: 1:0, 2:0 Kenny Scherreicks (30., 62.), 2:1 Dogus Inan Ergüzel (90.).

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Meudt/Berod 3:1 (1:0). Trotz langer Unterzahl triumphierte Ahrbachs Reserve gegen Meudt. „Die frühe Verletzung von Dominik Zängerle und die Unterzahl haben unseren Plan durcheinandergebracht, aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt und sich den Sieg letztlich verdient“, zeigte sich Heimtrainer Yilmaz Köroglu zufrieden. Tore: 1:0 Niklas Klar (35.), 2:0 Jannis Wyremblwesky (86., Foulelfmeter), 2:1 Franjo Males (88.), 3:1 Abdalmajid Mohammed (90.). Gelb-Rote Karte Eric Hinz (44., Ahrbach) wegen wiederholten Foulspiels.

TuS Bad Marienberg – SG Guckheim/Kölbingen II 0:0 (0:0). „Obwohl am Ende keine Tore fielen, war es ein unterhaltsames und ereignisreiches Spiel. Wir dominierten die Partie, dennoch hatten beide Teams viele Torchancen. Trotzdem konnte keine der beiden Mannschaften mit dem Ergebnis zufrieden sein“, erklärte TuS-Coach Leon Sinanovic.

SG Herschbach-Schenkelberg – SG Herschbach/Girkenroth/Salz II 7:0 (3:0). Der Tabellenführer ließ nichts anbrennen und siegte erneut klar. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns in der ersten Viertelstunde direkt gute Chancen erarbeitet. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gäste zwei gute Gelegenheit, durch Fernschüsse in Führung zu gehen. Doch dann haben wir noch vor der Pause unsere Überlegenheit in Tore umgemünzt. Insgesamt ein verdienter Heimsieg“, analysierte Heimtrainer Markus Griebe. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Yannick Beuler (26., 30., 32.), 4:0, 5:0 Luis Schenkelberg (52., 62.), 6:0 Moritz Marth (78.), 7:0 Nick Vordenbäumen (90.).

SG Hemmerich – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut II 2:2 (0:1). Robin Zimmermanns Doppelpack bescherte dem Tabellenletzten aus Rennerod zumindest einen Zähler. „Das Ergebnis spiegelt unsere bisherige Rückrunde wider. Wir vergeben etliche Großchancen und fangen hinten zwei unnötige Standardtore. Absolut enttäuschend, wenn man ein Spiel dreht und dann wieder her schenkt“, stellte Heimtrainer Marcel Mohr ernüchtert fest. Tore: 0:1 Robin Zimmermann (12.), 1:1 David Weiß (55.). 2:1 Pascal Reich (60.), 2:2 Robin Zimmermann (87.).