Nico Balthasar 16.10.2025, 14:31 Uhr

i Fabian Dämgen (vorn), Trainer der SG Viertäler Oberwesel II, blickt skeptisch drein: Mit dem bisherigen Saisonverlauf (vier Punkte aus neun Spielen) kann Dämgen nicht zufrieden sein. Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der Drittletzte Oberwesel II beim Schlusslicht Mosel Löf II. Mark Dieler

Am elften Spieltag der B Staffel 9 könnte es vor allem im Tabellenkeller zu Verschiebungen. Auf den ersten beiden Tabellenplätzen wird sich nichts verändern, den Urbar und Oppenhausen sind am Wochenende nicht im Einsatz.

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rückt der Abstiegskampf in den Fokus – gleich mehrere Teams stehen unter Zugzwang, vor allem das Kellerduell zwischen den Reserven der SG Löf und der SG Oberwesel könnte Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen.







