Im Nassauer Sportzentrum wird schon am Freitagabend die fünfte Runde der Fußball-Kreisliga B5 eröffnet. Dabei geht es zwischen der Nassovia und dem FSV Welterod nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den Einzug in die 2. Runde des Kreispokals.

Die TuS Niederneisen hat in der Fußball-Kreisliga B5 in auf dem Dahlheimer Kunstrasen fulminant vorgelegt und ihre Krallen gezeigt. Der überwiegende Rest der Staffel zieht am Wochenende nach, wobei schon am Freitag im Nassauer Sportzentrum zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Weil der Kunstrasen am Katzenelnbogener Hellenhahn wegen Verklumpungen aktuell unbespielbar ist, wurde die Begegnung des TuS KK gegen die Reserve der SG Mühlbachtal kurzerhand auf Mittwoch, 17. September, 19.30 Uhr, verlegt. Bis dahin sollen nach Aussage von Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker (Diez) im Flecken die hitzebedingten Schäden beseitigt sein.

TuS Nassau - FSV Welterod (Fr., 19.30 Uhr). Auf der Nassauer Au geht es unter Flutlicht nicht nur um drei Liga-Punkte, sondern zudem um den Einzug in die 2. Runde des Kreispokals. Bei beiden Vorhaben dürften die Nassoven die besseren Karten in Händen halten, denn die aktuelle Form spricht eindeutig für das Team um Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer. Mit vier Siegen sind die in Blau und Orange gedressten Platzherren glänzend aus den Startlöchern gekommen und haben eindrucksvoll unterstrichen, dass sie bei der Vergabe der Spitzenplätze ein Wörtchen mitzusprechen gedenken. Beim Gast aus der Vogtei macht sich unterdessen etwas Ernüchterung breit. „Jetzt geht’s erst einmal darum, da unten wieder herauszukommen“, hat der erfahrene Trainer Karl Stern den Ernst der Lage nicht zuletzt aufgrund der personellen Lage seiner Grün-Weißen längst erkannt und setzt auch auf den Faktor Zeit.

SG Altendiez/Gückingen II – TuS Singhofen (Sa., 18 Uhr, in Altendiez). Das Startprogramm des TuS war zwar recht happig. Dennoch liest sich ein magerer Punkt nach vier Spielen als dürftige Ausbeute. An der Bäderstraße gilt es Ruhe zu bewahren und dem neuen Trainer Nino Eifler die Zeit einzuräumen, die es braucht, um nach dem Abstieg wieder auf die Beine zu kommen. Die anstehende Aufgabe gegen die zweite Welle der neuen Spielgemeinschaft aus Altendiez und Gückingen zählt aber freilich auch nicht gerade zur Kategorie leicht, denn die neu formierte Elf von Marcel Heibel hat sich recht schnell zusammengefunden und wird alles daran setzen, ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

SG Nievern/Arzbach - SG Elbert/Horbach II (Sa., 18.30 Uhr). Das neue Trainergespann Michael Reibel / Timo Hoffmeyer kann mit dem Start sehr zufrieden sein, denn die Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen, die sportlich in die unterste Klasse abgestiegen waren und als Nachrücker dann doch drin blieben, fühlt sich nach der Rückkehr in den Rhein-Lahn-Kreis in gewohnter Umgebung pudelwohl und wollen ihre weiße Weste gegen die unberechenbare zweite Garde aus Nieder- und Oberelbert, Welschneudorf sowie Horbach anlässlich des „Hertha-Turnieres“ wahren.

TuS Weinähr - SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II (So., 14.30 Uhr). Der 1:0-Sieg in Nastätten dürfte befreiende Wirkung auf die Aufsteiger aus dem Gelbachtal haben. Nun gilt es, auf heimischer Wiese den im Blauen Ländchen erspielten und erkämpften Dreier aufzuwerten, indem die Elf von Luca Kunkler auch der zweiten Welle von BoReiBo das Nachsehen gibt. Die Kombinierten von den Loreleyhöhen haben bis dato erst ein Pünktchen gesammelt und werden alles daran setzen aus Weinähr nicht mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen.

SG Aar-Einrich - Spfr Bad Ems (So., 14.30 Uhr, in Hahnstätten). Der Kracher der Runde steigt in Hahnstätten und wird für beide ungeschlagenen Kontrahenten zur ersten richtigen Nagelprobe. Die Sportfreunde sollten als A-Liga-Absteiger zwar die etwas besseren Karten haben, aber die Kombinierten sind heiß darauf, endlich im Kampf um den heiß ersehnten Aufstieg mal nicht die Rolle des ungeliebten Hinterbänklers zu spielen.