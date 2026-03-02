Fußball-Kreisliga B5
Spfr Bad Ems bauen ihren Vorsprung auf elf Zähler aus
Marlon Rieck, der Keeper der Sportfreunde Bad Ems, bekam auch gegen den TuS Singhofen recht wenig Bewährungschancen.
Marlon Rieck, der Keeper der Sportfreunde Bad Ems, bekam auch gegen den TuS Singhofen recht wenig Bewährungschancen.
ANDREAS HERGENHAHN /ARCHIV. ANDREAS HERGENHAHN

Wer soll in der Fußball-Kreisliga B5 den Durchmarsch der Sportfreunde Bad Ems noch aufhalten? Die Kurstädter marschieren nach dem 8:1-Kantersieg im Nachholspiel gegen Kellerkind TuS Singhofen unbeirrbar dem Wiederaufstieg entgegen.

Lesezeit 1 Minute
Die Sportfreunde Bad Ems haben zum Auftakt des Jahres in der Fußball-Kreisliga B5 da weitergemacht, wo sie im Spätherbst aufgehört hatten. Beim 8:1 (3:0) ließen sie Kurstädter dem abstiegsbedrohten TuS Singhofen keine Chance, wahrten ihre weiße Heimweste und bauten ihren Vorsprung auf die SG Nievern auf elf Zähler aus.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport