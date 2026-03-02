Fußball-Kreisliga B5 Spfr Bad Ems bauen ihren Vorsprung auf elf Zähler aus Stefan Nink 02.03.2026, 12:39 Uhr

i Marlon Rieck, der Keeper der Sportfreunde Bad Ems, bekam auch gegen den TuS Singhofen recht wenig Bewährungschancen. ANDREAS HERGENHAHN /ARCHIV. ANDREAS HERGENHAHN

Wer soll in der Fußball-Kreisliga B5 den Durchmarsch der Sportfreunde Bad Ems noch aufhalten? Die Kurstädter marschieren nach dem 8:1-Kantersieg im Nachholspiel gegen Kellerkind TuS Singhofen unbeirrbar dem Wiederaufstieg entgegen.

Die Sportfreunde Bad Ems haben zum Auftakt des Jahres in der Fußball-Kreisliga B5 da weitergemacht, wo sie im Spätherbst aufgehört hatten. Beim 8:1 (3:0) ließen sie Kurstädter dem abstiegsbedrohten TuS Singhofen keine Chance, wahrten ihre weiße Heimweste und bauten ihren Vorsprung auf die SG Nievern auf elf Zähler aus.







