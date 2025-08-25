Dreifache Nullnummer: Das Rhein-Lahn-Trio ging in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B am 3. Spieltag der Saison komplett leer aus.

In der Fußball-Kreisliga B6 bleibt der FSV RW Lahnstein zwar als einziges Team punktlos, aber die Formkurve zeigt nach oben. Späte Gegentore waren am Sonntagnachmittag an der Tagesordnung.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – FC Urbar II 0:4 (0:2). FSV-Coach Marcel Diesler fasste die Heimschlappe kurz zusammen. „Wir waren nach vorne zu harmlos und hinten nicht konsequent genug.“ So war für die Kombinierten gegen effektive Urbarer, die auf dem Werner-Reifferscheid-Platz ihren ersten Dreier der Runde landeten, nichts zu holen. Schiedsrichter: Volker Diede. Tore: 0:1 Fabian Möllmeier (19.), 0:2 Manuel Kaiser (32.), 0:3 Muhammed Rifad Puthiyottiol (54.), 0:4 Ivan Serdarusic (88.). Zuschauer: 50.

VfL Kesselheim – SV Braubach 2:1 (0:0). Auch vom zweiten Auswärtsspiel der noch jungen Saison kehrte die Elf von der Marksburg mit leeren Händen in den Alten Gahnert zurück. „Wir haben in der zweiten Halbzeit klar den Ton angegeben, gehen in Führung, machen dann aber den Sack nicht zu“, sprach SV-Trainer Björn Schmitz von drei verschenkten Punkten. „Zu allem Überfluss fiel das 2:1 aus glasklarer Abseitsposition. Das haben selbst die Kesselheimer eingeräumt.“ Schiedsrichter: Alexander Flöck. Tore: 0:1 Adrian Bilo (71.), 1:1 Björn Christian Seel (85.), 2:1 Anton Reinhardt (90.+2). Zuschauer: 70.

FSV RW Lahnstein – FC Arzheim 0:3 (0:0). Bis weit in die Schlussphase durften die gut aufgelegten Lahnsteiner von einer Überraschung gegen dedn Titelaspiranten träumen. „Wir sind dann aber nach dem ersten Gegentor auseinandergefallen. Das Ergebnis spiegelt in keinem Fall unsere starke Leistung wieder“, war FSV-Coach Norman Stenzel trotz der späten Enttäuschung und der Übernahme der Roten Laterne stolz auf sein geschlossenes Team. „Wir hoffen, dass uns nun am kommenden Sonntag in Winningen das erste Erfolgserlebnis gelingt.“ Schiedsrichter: Timo Wießner. Tore: 0:1 André Sauer (83.), 0:2 Luis Simon (85.), 0:3 Nico Ahlbach (90.+1). Zuschauer: 80.