Für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied steht der zweite Spieltag in den Fußball-B-Klassen auf dem Plan. Was haben sich die Teams vorgenommen? Wir geben einen Überblick.
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Für die Teams aus dem Kreis Neuwied steht in den Fußball-Kreisligen B1, B3 und B4 der zweite Spieltag auf dem Programm. Kreisliga B1: Sowohl die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II (0:6 bei der SG Alsdorf) als auch der Aufsteiger FK Etzbach (1:8 gegen Vatan Spor Hamm) sind am ersten Spieltag böse unter die Räder gekommen und bestreiten nun das Kellerduell des Vorletzten gegen den Letzten (So.