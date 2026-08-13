B-Klassen aus NR-Sicht
Sorgen die „jungen Wilden“ aus Erpel wieder für Furore?
Der FV Rot-Weiß Erpel (rote Trikots) überzeugte am ersten Spieltag mit einem 4:2-Sieg beim VfL Oberbieber und will am kommenden
Der FV Rot-Weiß Erpel (rote Trikots) überzeugte am ersten Spieltag mit einem 4:2-Sieg beim VfL Oberbieber und will am kommenden Wochenende den nächsten Sieg einfahren.
Jörg Niebergall

Für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied steht der zweite Spieltag in den Fußball-B-Klassen auf dem Plan. Was haben sich die Teams vorgenommen? Wir geben einen Überblick.

Lesezeit 2 Minuten
Für die Teams aus dem Kreis Neuwied steht in den Fußball-Kreisligen B1, B3 und B4 der zweite Spieltag auf dem Programm. Kreisliga B1: Sowohl die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II (0:6 bei der SG Alsdorf) als auch der Aufsteiger FK Etzbach (1:8 gegen Vatan Spor Hamm) sind am ersten Spieltag böse unter die Räder gekommen und bestreiten nun das Kellerduell des Vorletzten gegen den Letzten (So.
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