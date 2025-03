Soonwald/Simmern schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Gleich zwei Sieben-Tore-Krimis hat es zum Jahresauftakt in der B Staffel 9 gegeben: Rheinböllen II schlug Biebertal mit 4:3, Buch unterlag in Bell Weiler mit 3:4. Im Keller sendete Soonwald/Simmern ein Lebenszeichen.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat Titelkandidat Dickenschied/Gemünden am 16. Spieltag bei der SG Uhler in Kastellaun mit 1:4 verloren. Die anderen beiden Teams im Rennen um den Aufstieg taten sich schwer, Ehrbachtal und Weiler fuhren aber drei Punkte ein.

TuS Rheinböllen II – SG Biebertal/Unterkülztal 4:3 (2:2). Nach dem Heimsieg war Heimcoach Julian Breitbach, der sich im Tor aufbot und prompt einen Elfmeter hielt, „wirklich stolz, dass wir das Spiel so angenommen haben und uns nicht haben anstecken lassen von den Nickligkeiten.“ Er freute sich für seinen „Co“ und Doppeltorschützen Nico Ballbach und konnte in dem Hin und Her wogenden Geschehen „Qualität von der Bank“ bringen. Joker Jonas Frank entschied per Kopf die Partie.

Tore: 0:1 Eigentor (8.), 1:1 Nico Ballbach (21., Foulelfmeter), 1:2 Edgar Flegel (36.), 2:2 Ballbach (45.), 3:2 Rafael Sousa (57., Handelfmeter), 3:3 Lukas Kemmer (62.), 4:3 Jonas Frank (78.).

Besonderheiten: Julian Breitbach (Rheinböllen II) hält Foulelfmeter von Sandro Hoffmann (60.); Gelb-Rote Karten für Sandro Hoffmann (65., Biebertal) und Tim Weckmüller (82., Rheinböllen II).

SG Viertäler Oberwesel II – SG Soonwald/Simmern 1:3 (0:2). Das Kellerduell entschieden die Gäste für sich und rücken bis auf einen Punkt an die Viertäler Reserve heran. Deren Coach Fabian Dämgen sparte nicht mit Kritik: „Es hat das Team gewonnen, das mehr Einsatz gezeigt hat. Das war zu wenig von uns.“ Daher war es für ihn eine „verdiente Niederlage“, der Abstiegskampf sei nun „wieder offen“.

Tore: 0:1 und 0:2 Vincent Krug (33., 43.), 1:2 Martin Moller-Racke (53.), 1:3 Niklas Scheja (73.).

SG Ehrbachtal Ney – SG Werlau/Urbar 2:0 (1:0). Spitzenreiter Ehrbachtal verteidigte seine Tabellenführung mit einem Arbeitssieg. „Unspektakulär, aber hochverdient gewonnen“, meinte Ehrbachtals Patric Muders. Er zählte über die gesamte Spielzeit keine Torchance des Gegners und konstatierte somit zufrieden: „Das war kein Fußballfest, aber ganz solide und das gibt auch drei Punkte.“

Tore: 1:0 Daniel Reisenhofer (48.), 2:0 Simon Karbach (75.).

Besonderheit: Rote Karte für Christoph Kramer (Werlau) wegen Tätlichkeit (42.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II 1:1 (0:1). Ein frühes und spätes Tor sowie zwei laut Lauderts Coach Frank Jahn völlig verschiedene Halbzeiten führten zur Punkteteilung. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verpennt. Erst danach haben wir mit Selbstvertrauen gespielt und waren eng am Mann“, konstatierte Jahn.

Tore: 0:1 Max Kunze (4.), 1:1 Matthias Nil (89.).

SG Uhler/Kastellaun – SG Dickenschied/Gemünden 4:1 (0:1). Vor dem Spiel lobte Uhlers Coach Frank Hartmann Dickenschied über den grünen Klee. Im Spiel aber ließ seine Elf dem Gegner kaum Luft zum Atmen. „Wenn wir das umsetzen, was wir der Mannschaft an die Hand geben und aus einer kompakten Defensive in Umschaltmomente gehen, kann es so laufen“, meinte Uhlers spielender „Co“ Daniel Gewehr. Er gab zwar zu, dass der Platzverweis seinem Team in die Karten spielte, meinte aber auch: „Schon zur Pause können wir 3:1 führen. Danach waren wir dominant und haben die Tore gemacht.“

Tore: 0:1 Demian Gross (31.), 1:1 und 2:1 Daniel Gewehr (55., 75.), 3:1 Ben Zinn (87.), 4:1 Nicolas Fey (90.+4).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Enrico Bares (43., Dickenschied)

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SC Weiler 3:4 (1:1). Mit einem Rumpfkader waren die Gastgeber drauf und dran, Titelkandidat Weiler Punkte abzuluchsen. „Ich bin verdammt stolz, denn wir haben gekämpft, gebissen und sind gelaufen“, sagte Buchs Trainer Klaus Vogt. Er hätte eine Niederlage mit einem Tor Unterschied vor Anpfiff unterschrieben, haderte aber nach Spielende. „Im Endeffekt ist es natürlich trotzdem enttäuschend, nach dem Ausgleich dürfen wir kein Tor mehr kriegen“, so Vogt.

Tore: 1:0 Timo Theisen (16.), 1:1 Clemens Alt (18.), 1:2 Mario Lehnard (57.), 2:2 Theisen (68.), 3:2 Andreas Bauer (76.), 3:3 Lehnard (78.), 3:4 Christopher König (90.).