In der Fußball-Kreisliga B7 spitzt sich die Lage für die SG Arzbach/Nievern weiter zu. Während die Kombinierten beim Tabellenvierten SG Nauort leer ausgingen, rückte Mitkonkurrent SV Niederwerth II durch den 3:1-Heimsieg gegen den TuS Immendorf II bis auf zwei Zähler an die Arzbacher und Nieverner heran, was dem die Saison abschießenden direkten Duell am nächsten Sonntag außerordentliche Brisanz verleiht.

SG Nauort/Ransbach – SG Arzbach/Nievern 2:1 (0:1). Nicht viel fehlte in Nauort zu einer faustdicken Überraschung. Doch ein als ein Sonntagsschuss im Kasten von Frank Lanio eingeschlagen war (89.), war der greifbar nahe Zähler futsch.

„Wir waren mit dem Favoriten auf Augenhöhe und hätten einen Punkt verdient gehabt“, so Hertha-Abteilungsleiter Niklas Sauer. „Beim Finale gegen Niederwerth haben wir aber alles in eigener Hand.“ Tore: 0:1 Jannik Brunk (40.), 1:1 Michael Kulachmetow (68.), 2:1 Anil Ünal (88.). Zuschauer: 50.